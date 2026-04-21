HOME SPORTS NETTING

Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Rexy Mainaky, Sukses Cetak Quattrick Emas di Piala Thomas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |11:25 WIB
Simak kisah legenda bulu tangkis Indonesia Rexy Mainaky yang sukses cetak quattrick emas (Foto: PB Djarum)
KISAH legenda bulu tangkis Indonesia Rexy Mainaky menarik untuk diulas. Sebab, ia mencetak quattrick emas di Piala Thomas.

Rexy merupakan salah satu pebulu tangkis kenamaan Indonesia di sektor ganda putra. Tak terhitung deretan gelar juara yang diraihnya saat aktif sebagai pemain, baik nomor individu maupun beregu.

Puncak prestasi Rexy jelas adalah medali emas Olimpiade Atlanta 1996. Ia membawa pulang kepingan mulia itu saat berpasangan dengan Ricky Subagja.

1. Empat Kali Juara Piala Thomas

Selain berprestasi di Olimpiade, Rexy juga jagoan di Piala Thomas yang digadang-gadang sebagai piala dunia-nya bulu tangkis. Tidak tanggung-tanggung, pria berdarah Maluku itu membawa Indonesia juara empat kali beruntun!

Rexy membantu Tim Bulu Tangkis Indonesia juara Piala Thomas pada 1994, 1996, 1998, dan 2000. Di tiga edisi pertama, ia berpasangan dengan Ricky Subagja.

Saat membawa Indonesia juara Piala Thomas 2000, Rexy berduet dengan Tony Gunawan. Sekalipun berganti pasangan, ia masih tetap terlalu tangguh buat lawan.

 

