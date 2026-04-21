HOME SPORTS NETTING

Kisah Sombong Pebulu Tangkis Soh Wooi Yik, Sebut Malaysia Bisa Taklukkan Siapa pun di Piala Thomas 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |13:52 WIB
Ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik bersama Herry IP. (Foto: Instagram/sohwooiyik)
TIM bulu tangkis putra Malaysia datang ke ajang Piala Thomas 2026 di Horsens, Denmark, dengan misi besar, yakni menjadi juara. Ganda putra andalan Negeri Jiran, Soh Wooi Yik, menekankan pentingnya keseimbangan antara rasa percaya diri dan sikap rendah hati bagi skuad Malaysia untuk bisa melangkah jauh dalam turnamen bergengsi yang dimulai hari Jumat ini.

Meskipun secara objektif Malaysia tidak menyandang status sebagai tim favorit juara, Wooi Yik meyakini kualitas yang dimiliki rekan-rekan setimnya cukup untuk menumbangkan negara mana pun di lapangan.

1. Bicara Strategi

Persiapan akhir Malaysia kini terfokus di Herning, Denmark, sebelum laga dimulai. Wooi Yik, yang saat ini menduduki peringkat dua dunia bersama Aaron Chia, menyebutkan bahwa pemusatan latihan selama 10 hari sangat krusial untuk mematangkan strategi dan membangun ikatan batin antarpemain.

"Kami harus masuk ke turnamen ini dengan pola pikir yang rendah hati. Saat ini kami mungkin bukan tim terkuat, tapi kami punya kemampuan untuk mengalahkan siapa saja," ujar Wooi Yik, dikutip dari media Malaysia, New Straits Times, Selasa (21/4/2026).

Soh Wooi Yik juga menyoroti dalam ajang beregu seperti Piala Thomas, semangat kolektif adalah kunci utama. Selain itu, Malaysia tidak menutup kemungkinan untuk menurunkan pasangan bongkar pasang sebagai bagian dari taktik fleksibel guna mengecoh lawan, sebuah strategi yang terbukti efektif pada kompetisi-kompetisi sebelumnya.

Herry IP ukses bantu Aaron Chia/Soh Wooi Yik juara BAC 2025. (Foto: Instagram/aaronchiatengfong)
2. Fokus

Perjalanan Malaysia di Grup B akan dimulai dengan menghadapi Inggris, disusul Finlandia, dan puncaknya melawan Jepang. Wooi Yik mengakui Jepang akan menjadi ujian terberat sekaligus penentu posisi mereka di babak grup.

 

