3 Alasan Veda Ega Pratama Dijagokan Naik Podium di Moto3 Spanyol 2026, Nomor 1 Luar Biasa!

SEBANYAK 3 alasan Veda Ega Pratama dijagokan naik podium di Moto3 Spanyol 2026 akan diulas Okezone. Veda Ega Pratama dan sang tim, Honda Team Asia, akan mentas di Moto3 Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol pada 24-26 April 2026.

Meski bukan membela pabrikan besar seperti KTM, Veda Ega Pratama tampil oke di Moto3 2026. Jika tetap menjaga level kemampuannya, rider 17 tahun itu berpotensi finis podium di Sirkuit Jerez akhir pekan ini.

Berikut 3 alasan Veda Ega Pratama dijagokan naik podium di Moto3 Spanyol 2026:

1. Performa Impresif di Moto3 2026

Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Veda Ega Pratama tampil impresif di Moto3 2026. Meski ini musim debutnya di ajang grand prix, rider 17 tahun mampu tampil luar biasa. Ia mengawali musim dengan finis kelima di Moto3 Thailand 2026.

Setelah itu, rider asal Gunungkidul, Yogyakarta, ini naik podium di Moto3 Brasil 2026! Meski gagal finis di Amerika Serikat, bukan berarti Veda Ega Pratama mengalami penurunan performa.

Ia paham melakukan kesalahan yang takkan diulangi di balapan-balapan selanjutnya. Bahkan sebelum terjatuh di Amerika Serikat, Veda Ega Pratama sedang menempati posisi lima besar. Pengalaman itu membuat Veda Ega Pratama berpotensi mendapatkan tampil maksimal di Moto3 Spanyol 2026.

2. Pernah Podium di Sirkuit Jerez

Usut punya usut, Veda Ega Pratama ternyata pernah finis podium di Sirkuit Jerez. Momen itu terjadi di race pertama Red Bull Rookies Cup 2026.