Jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Uber 2026: Pasti Juara Grup?

JADWAL tim bulu tangkis Indonesia di Piala Uber 2026 sudah dirilis. Tim bulu tangkis Indonesia tergabung di Grup C bersama Taiwan, Kanada dan Australia.

Di Piala Uber 2026, Indonesia ditempatkan di pot 2 saat menjalani drawing. Akibatnya, Indonesia satu grup dengan Taiwan yang menempati pot 1.

1. Mulai Perjuangan Lawan Kanada

Indonesia akan memulai perjuangan di Piala Uber 2026 menghadapi Kanada pada Sabtu, 25 April 2026 pukul 17.00 WIB. Peluang Indonesia menang atas Kanada sangat besar jika melihat materi pemain saat ini.

Lanjut pada Minggu 26 April 2026 pukul 23.30 WIB, Indonesia akan menantang Australia. Diprediksi, Putri Kusuma Wardani dan kawan-kawan akan memenangkan pertandingan.

Terakhir pada Selasa 28 April 2026 pukul 15.00 WIB, Indonesia akan menantang Taiwan. Duel ini merupakan partai hidup mati, yang mana diprediksi akan memperebutkan status juara grup.

Wajib bagi Indonesia untuk finis sebagai juaa grup. Sebab, jika finis runner-up, Indonesia akan menantang juara dari grup lain yang kemungkinan ditempati China, Korea Selatan atau Jepang.