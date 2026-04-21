Gara-Gara Marc Marquez, Ducati Jadi Kesulitan Lawan Jorge Martin di MotoGP 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |10:41 WIB
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
NOALE – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, menunjukkan performa impresif dalam tiga balapan pembuka MotoGP 2026. Menariknya, Martin mengungkapkan terdapat peran besar dari sang rival, Marc Marquez (Ducati Lenovo), di balik kebangkitan performanya yang luar biasa pada musim ini.

Jorge Martin saat ini kukuh menempati posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut telah mengoleksi 77 poin dari tiga seri awal, sebuah catatan yang membuktikan dirinya kembali ke level tertinggi persaingan gelar juara dunia.

Peringkat kedua tersebut diraih setelah pembalap berjuluk Martinator ini tampil memukau. Ia sukses menyabet podium ganda di Brasil, kemudian melanjutkan dominasinya dengan memenangkan balapan sprint serta mengamankan podium kedua di MotoGP Amerika Serikat 2026.

Pencapaian ini menjadi momen kebangkitan yang emosional bagi Martin setelah sempat terpuruk musim lalu. Sebagaimana diketahui, ia menderita cedera serius yang memaksanya absen dalam banyak balapan pada musim debutnya bersama pabrikan asal Noale, Aprilia Racing.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

1. Bantuan Tak Terduga dari sang Rival

Meski sudah dinyatakan fit pada akhir musim lalu, Martin sebenarnya masih harus menjalani perawatan medis yang sangat spesifik. Di masa-masa sulit itulah, Marc Marquez datang memberikan bantuan berupa arahan medis yang sangat krusial bagi karier Martin.

"Pada saat saya ragu dan memiliki beberapa pilihan dokter bedah, dia (Marc Marquez) memberi saya nasihat," ungkap Martin dilansir dari Crash, Selasa (21/4/2026).

"Dia memberi tahu saya siapa yang menurutnya terbaik, dan saya memilihnya. Semuanya berjalan lancar, dan saya akan selalu berterima kasih atas saran itu,” tambahnya.

 

