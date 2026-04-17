HOME SPORTS MOTOGP

Berkat Jeda Panjang MotoGP 2026, Jorge Martin Siap Menggila di Sirkuit Jerez!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |02:05 WIB
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
NOALE – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, menyambut positif jeda kompetisi yang cukup panjang di awal musim MotoGP 2026. Meskipun Aprilia tengah berada dalam momentum kemenangan yang dominan, Martin menilai rehat satu bulan ini sangat krusial bagi proses pemulihan kondisi fisiknya yang belum mencapai 100 persen.

Penundaan seri Qatar membuat adanya celah waktu yang lebar antara GP Amerika Serikat menuju seri Spanyol. Bagi Martin, ini adalah kesempatan emas untuk memulihkan diri pascaoperasi musim dingin akibat cedera tahun lalu, sekaligus memberikan waktu bagi para rival, termasuk juara bertahan Ducati untuk berbenah.

1. Strategi Pemulihan

Jorge Martin memiliki filosofi unik mengenai hubungan antara kerja keras dan istirahat bagi seorang atlet balap. Ia percaya bahwa jeda ini justru akan membantunya tampil lebih kuat di paruh musim selanjutnya.

"Setiap kali saya mendorong tubuh hingga batas maksimal lalu beristirahat, maka saat saya kembali, batas kemampuan saya akan bergeser lebih jauh lagi," ungkap Martin, mengutip dari Crash, Jumat (17/4/2026).

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Selama balapan di COTA kemarin, Martin mengakui ia harus bermain cerdik dalam mengelola stamina. Prioritas utamanya adalah membawa motor pulang ke garis finis tanpa mengambil risiko yang tidak perlu.

Meski demikian, Martin tetap tampil kompetitif dengan memenangkan Sprint Race lewat manuver gemilang di lap terakhir terhadap Francesco Bagnaia, serta mengamankan podium kedua di balapan utama di belakang rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

 

Berita Terkait
Francesco Bagnaia Beberkan Penyebab Ducati Kesulitan di Awal MotoGP 2026
KTM Tertinggal Dua Langkah, Pedro Acosta Bongkar Rahasia Kekuatan Aprilia dan Ducati
Dominasi Aprilia Bukan Kebetulan, Marc Marquez Sudah Prediksi Ledakan Marco Bezzecchi di MotoGP 2026
Segini Kisaran Gaji Pembalap Pedro Acosta jika Gabung Tim Ducati dengan Marc Marquez
Jorge Martin Sebut MotoGP 2025 bak Neraka, Bertekad Pulihkan Luka Batin di Musim Ini
Melesat ke Posisi 2 Klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin Bilang Begini
