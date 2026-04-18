Segera Tentukan Waktu Pensiun, Marc Marquez: Mungkin Ini MotoGP Terakhir Saya

MARC Marquez lagi-lagi bicara soal pensiun dari ajang balap MotoGP. Pembalap tim Ducati Lenovo itu bahkan menyebut ada kemungkinan ini adalah musim terakhirnya!

Tujuh gelar juara dunia sukses dikoleksi Marquez sejak promosi ke MotoGP pada 2013. Ia juga mencatatkan 73 kemenangan, 126 kali podium, dan 74 pole position dalam 210 start balapan.

Berbagai capaian itu membuat Marquez jadi ikon MotoGP di dunia modern. Namun, sebagaimana atlet atau olahragawan lain, karier mereka tidak akan berumur panjang.

1. Bisa Pensiun Lebih Cepat

Marquez mengakui bisa saja waktunya gantung helm sangat dekat. Bahkan, MotoGP 2026 sangat mungkin menjadi kejuaraan dunia terakhirnya!

“Saya akan mengakhiri karier olahraga saya lebih cepat karena tubuh saya ketimbang pikiran saya. Saya hanya akan memperpanjangnya selama tubuh saya bisa bertahan,” aku Marquez, dikutip dari Motosan, Sabtu (18/4/2026).

“Saya tidak tahu apakah ini mungkin jadi Kejuaraan Dunia MotoGP terakhir saya,” tukas pria berusia 33 tahun tersebut.