Segini Kisaran Gaji Andrea Kimi Antonelli, Pembalap Muda yang Puncaki Klasemen Formula 1 2026

PANGGUNG Formula 1 (F1) 2026 tengah berada dalam genggaman pembalap muda fenomenal, Andrea Kimi Antonelli. Wonderkid tim Mercedes ini semakin kukuh berada di puncak klasemen sementara kejuaraan dunia setelah kembali menunjukkan dominasi luar biasa di atas lintasan.

Seiring dengan prestasi menterengnya yang sukses merajai kompetisi jet darat terkini, rincian finansial dan pendapatan sang pembalap belia pun mulai terungkap ke publik. Sebagai pembalap muda yang baru meniti karier di tim papan atas sekelas Mercedes, pundi-pundi yang dikumpulkan Antonelli rupanya sudah terbilang sangat fantastis.

1. Rincian Pendapatan Fantastis

Meski statusnya masih tergolong sebagai pembalap muda, nilai kontrak dan potensi penghasilan Kimi Antonelli di Mercedes bernilai angka yang sangat menggiurkan.

Berdasarkan laporan dari F1 Salaries, Rabu (3/6/2026), gaji pokok Antonelli mencapai USD2 juta (Rp35,89 miliar). Lalu berbicara pendapatan di lintasan (On-Track Earnings), Antonelli diprediksi mendapatkan USD14 juta (Rp251 miliar).

Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)

Belum lagi pendapatan Antonelli dari sponsor (Sponsorships) yang dinilai mencapai USD1,5 juta (Rp26,92 miliar). Jadi, estimasi pendapatan tahunan yang di terima pembalap berusia 19 tahun tersebut mencapai USD15,5 juta (Rp278 miliar).

Dengan dikurangi pajak dan hal lainnya, estimasi kekayaan bersih (Net Worth) Kimi Antonelli dilaporkan mencapai USD5 juta atau sekira Rp89,76 miliar.

Angka potensi pendapatan di lintasan yang mencapai Rp251 miliar tersebut tentu bukan hal yang mustahil untuk digenggam penuh oleh Antonelli, mengingat performanya sepanjang musim ini berjalan sangat searah dengan target-target bonus tertinggi dari tim.