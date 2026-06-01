Max Verstappen Ogah Tunjukkan Wajah Putrinya di Medsos, Ini Alasannya!

MAX Verstappen belum lama ini bikin heboh dengan mengunggah foto tengah menggendong putri kecilnya yang diberi nama Lily. Tapi, ia memutuskan untuk tidak menunjukkan wajahnya.

Lily diketahui adalah buah hati dari pasangan Verstappen dengan Kelly Piquet. Ia lahir pada 2025 dan kini berusia sekira setahun.

1. Anak Sambung

Sebelum kehadiran Lily, hidup Verstappen sebetulnya sudah diwarnai kehadiran seorang anak bernama Penelope. Tapi, putri kecil itu merupakan anak dari Piquet dengan Daniil Kvyat.

Pun begitu, Verstappen ikut membesarkan Penelope dengan penuh kasih sayang. Hal itu dipuji oleh Kelly Piquet yang menilai sang kekasih bisa menjadi sosok ayah yang baik.

Tentu, tidak mudah menjadi putri dari seorang juara dunia F1 empat kali. Maka dari itu, Verstappen tidak mau Lily mendapat banyak sorotan sejak masih berusia balita (bawah lima tahun).

Salah satu cara melindungi Lily adalah dengan tidak menunjukkan wajahnya di media sosial. Verstappen mengatakan, butuh upaya yang tidak mudah untuk melindungi putri kandungnya tersebut.