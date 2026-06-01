Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Ogah Tunjukkan Wajah Putrinya di Medsos, Ini Alasannya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |03:13 WIB
Max Verstappen Ogah Tunjukkan Wajah Putrinya di Medsos, Ini Alasannya!
Max Verstappen tidak mau menunjukkan wajah putri kecilnya yang bernama Lily di media sosial (Foto: Instagram/@maxverstappen1)
A
A
A

MAX Verstappen belum lama ini bikin heboh dengan mengunggah foto tengah menggendong putri kecilnya yang diberi nama Lily. Tapi, ia memutuskan untuk tidak menunjukkan wajahnya.

Lily diketahui adalah buah hati dari pasangan Verstappen dengan Kelly Piquet. Ia lahir pada 2025 dan kini berusia sekira setahun.

1. Anak Sambung

Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)

Sebelum kehadiran Lily, hidup Verstappen sebetulnya sudah diwarnai kehadiran seorang anak bernama Penelope. Tapi, putri kecil itu merupakan anak dari Piquet dengan Daniil Kvyat.

Pun begitu, Verstappen ikut membesarkan Penelope dengan penuh kasih sayang. Hal itu dipuji oleh Kelly Piquet yang menilai sang kekasih bisa menjadi sosok ayah yang baik.

Tentu, tidak mudah menjadi putri dari seorang juara dunia F1 empat kali. Maka dari itu, Verstappen tidak mau Lily mendapat banyak sorotan sejak masih berusia balita (bawah lima tahun).

Salah satu cara melindungi Lily adalah dengan tidak menunjukkan wajahnya di media sosial. Verstappen mengatakan, butuh upaya yang tidak mudah untuk melindungi putri kandungnya tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/37/3220869/lewis_hamilton-2bWD_large.jpg
Finis Runner-up di F1 GP Kanada 2026, Lewis Hamilton Ternyata Bawa Jimat Keberuntungan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/37/3220585/max_verstappen_vs_lewis_hamilton-3OLA_large.jpg
Lewis Hamilton dan Max Verstappen Kompak Nikmati Duel Sengit di F1 GP Kanada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/37/3220433/max_verstappen-1f4K_large.jpg
Regulasi Mesin 2026 Tak Jelas, Max Verstappen Isyaratkan Pensiun Dini dari F1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/37/3219801/ferrari_terakhir_kali_juara_dunia_konstruktor_pada_2008-CEpS_large.jpg
Arsenal Kampiun Liga Inggris 2025-2026, Kapan Ferrari Juara Dunia F1?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/37/3219366/lando_norris-vZPn_large.jpg
Lando Norris Tertarik Jajal Jet Darat Formula E, Pertanda Tinggalkan F1?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/37/3218575/valtteri_bottas-x7s0_large.jpg
Kisah Aneh Valtteri Bottas di F1 GP Miami 2026, Mobil Dicuri hingga FBI Turun Tangan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement