Finis Runner-up di F1 GP Kanada 2026, Lewis Hamilton Ternyata Bawa Jimat Keberuntungan!

MONTREAL – Pembalap Lewis Hamilton sukses mengamankan hasil balapan terbaiknya sejak berseragam Scuderia Ferrari dalam gelaran Formula 1 (F1) GP Kanada 2026. Menariknya, penampilan impresif juara dunia tujuh kali tersebut di Sirkuit Montreal disaksikan langsung oleh sang ibu, Carmen Larbalestier, yang kini ia sebut sebagai jimat keberuntungan barunya.

Dalam balapan sengit pada Senin 25 Mei 2026 dini hari WIB tersebut, Hamilton menyabet podium kedua setelah menampilkan aksi berkendara yang brilian. Hasil ini menjadi podium keduanya dalam musim kompetisi 2026 yang sejauh ini berjalan jauh lebih positif bagi pembalap asal Inggris tersebut.

Kehadiran Carmen di sirkuit akhir pekan lalu mencuri perhatian publik. Kamera siaran langsung global bahkan sempat menangkap momen hangat saat sang ibu merayakan keberhasilan Hamilton menyalip Max Verstappen, sebelum akhirnya bergabung di bawah podium untuk merayakan kesuksesan pembalap berusia 41 tahun itu.

1. Efek Positif Kehadiran sang Ibu

Kehadiran Carmen Larbalestier di luar Inggris terbilang momen yang langka. Selama bertahun-tahun, ia biasanya hanya menghadiri GP Inggris di Sirkuit Silverstone, dengan pengecualian saat hadir di GP Meksiko 2017 untuk melihat putranya mengunci gelar juara dunia kelima.

Namun, dinamika tersebut berubah drastis pada musim 2026. Dari lima balapan pertama yang sudah berjalan tahun ini, Carmen tercatat sudah hadir langsung di tiga seri, yakni Australia, China, dan Kanada.

Lewis Hamilton bersama sang ibunda. (Foto: Instagram/lewishamilton)

Menariknya, kehadiran sang ibu selalu berbanding lurus dengan tren performa Hamilton yang terus menanjak, di mana ia berturut-turut finis di posisi keempat, ketiga, dan kini kedua.

"Ini akhir pekan yang sangat menyenangkan. Saya menyewa sebuah apartemen di sini dan ibu tinggal bersama saya. Setiap malam kami makan malam bersama, menonton film, atau sekadar duduk mengobrol. Rasanya luar biasa. Sekarang dia harus selalu ikut, dia jelas merupakan jimat keberuntungan saya," ujar Hamilton melansir dari Crash, Rabu (27/5/2026).