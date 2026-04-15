Mimpi Besar Hector Souto, Lihat Pemain Futsal di Indonesia Hidup Sejahtera

PELATIH Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mengungkap mimpi besar untuk futsal Indonesia. Pelatih asal Spanyol itu berharap para atlet futsal mendapat kehidupan yang sejahtera dengan gaji layak.

Hector Souto baru saja membawa Timnas Futsal Indonesia keluar sebagai runner-up Piala AFF Futsal 2026 setelah kalah 1-2 dari Thailand di final. Meski gagal mempertahankan gelar juara, pencapaian tersebut patut dibanggakan.

Pasalnya, Timnas Futsal Indonesia datang ke Thailand dengan skuad lapis kedua yang berisikan banyak pemain muda. Namun, dengan materi pemain seperti itu, skuad Garuda berhasil melesat hingga partai puncak. Pencapaian runner-up tersebut juga bisa dibilang sudah melewati target awal, yakni menembus semifinal.

"Mudah-mudahan ini akan berdampak pada liga yang akan Kita harus benar-benar kuat, tidak hanya di liga utama, tetapi juga liga kedua. Dan semoga kita bisa menciptakan kategori usia muda di masa depan. Dan inilah pesan yang ingin saya sampaikan kepada mereka," kata Hector Souto.

1. Harap Futsal Bisa Jadi Profesi yang Menjanjikan

Hector Souto juga mengutarakan harapannya mengenai futsal dapat menjadi profesi yang benar-benar dipertimbangkan masyarakat Indonesia suatu saat nanti. Ia menginginkan para pemain dapat gaji yang bagus.

"Saya berharap suatu hari nanti futsal dianggap semua orang sebagai pekerjaan serius. Di mana seorang pemain dapat bermain dan belajar pada saat yang bersamaan, memiliki kondisi kehidupan yang baik dan gaji yang layak," tutur Hector Souto.