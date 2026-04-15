Indonesia Borong 25 Medali dan Pecahkan Rekor Dunia Para Powerlifting

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |01:01 WIB
Indonesia Borong 25 Medali dan Pecahkan Rekor Dunia Para Powerlifting
Indonesia Borong 25 Medali dan Pecahkan Rekor Dunia Para Powerlifting. (Foto: Ist)
BANGKOK – Tim para angkat berat Indonesia sukses mengukir prestasi prestisius pada ajang Para Powerlifting Asia-Oceania Open Championship 2026 yang digelar di Bangkok, Thailand. Berlangsung pada 7-12 April 2026, Skuad Merah Putih berhasil membuktikan ketangguhannya dengan membawa pulang total 25 medali serta mencatatkan rekor dunia baru melalui lifter mudanya.

Kontingen Indonesia finis di peringkat ke-10 dengan mengoleksi enam medali emas, empat perak, dan 15 perunggu. Sementara itu, Uzbekistan tampil sebagai juara umum dalam kejuaraan tersebut.

Salah satu sorotan datang dari Abdul Hadi di kelas 49 kilogram putra. Ia mencatatkan angkatan terbaik 179 kilogram yang menghasilkan dua medali emas pada kategori best lift elite open dan best lift Asia.

Catatan itu melampaui pesaingnya dari Vietnam, Le Van Cong, yang mencatatkan 163 kilogram. Keberhasilan tersebut menjadi pembalasan setelah sebelumnya Abdul Hadi kalah tipis dari Le Van Cong pada ASEAN Para Games 2025.

"Waktu ikut kejuaraan di Mesir saya gagal, jadi saya bayar sekarang. Walaupun di kejuaraan ini masih ada (lawan) yang belum hadir, tetapi sudah membuktikan bahwa saya sudah bisa melangkah sejauh ini. Ini sangat memotivasi saya untuk mengejar poin ke Paralympic, meningkatkan angkatan," ujar Abdul Hadi dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Delima Yunia Susanti
Delima Yunia Susanti

1. Pemecahan Rekor Dunia

Penampilan impresif juga ditunjukkan lifter muda Delima Yunia Susanti. Atlet berusia 16 tahun itu menyumbangkan empat medali emas di kategori rookie kelas 79 kilogram putri sekaligus memecahkan rekor dunia rookie lewat angkatan 93 kilogram.

"Di lubuk hati, saya sangat takut berhadapan dengan para senior. Tetapi saya senang bisa bertanding di event sebesar ini, bergabung dengan lawan-lawan senior yang baik," kata Delima.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/43/3212439/jakarta_international_marathon_2026-7rQl_large.jpg
Gebrakan Jakarta International Marathon 2026: Target Perputaran Ekonomi Tembus Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/43/3212163/sabina_altynbekova-h9sE_large.jpg
Kisah Pevoli Cantik Sabina Altynbekova, Isyarat Belum Move On dari Indonesia hingga Teka-Teki Karier di Kazakhstan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/43/3212114/mangkunegaran_run_2026_mendapat_sertifikasi_dari_badan_atletik_dunia_sehingga_dijamin_berkualitas-S4wP_large.jpg
Dapat Sertifikasi Badan Atletik Dunia, Mangkunegaran Run 2026 Diikuti 7 Ribu Pelari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/43/3212081/ditjen_imigrasi_tengah_menyiapkan_layanan_khusus_bagi_atlet_asing_guna_mempermudah_proses_administrasi-fjX1_large.jpg
Permudah Akses Atlet Asing, Imigrasi Bantu Dorong Kualitas Kompetisi Olahraga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/43/3211917/sugiono_terpilih_sebagai_ketua_umum_pb_ipsi_periode_2026_2030_okezone-slEA_large.jpg
Sugiono Terpilih sebagai Ketum PB IPSI 2026-2030 Gantikan Prabowo Subianto, Siap Bawa Pencak Silat Mendunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/43/3211861/link_live_streaming_persija_jakarta_vs_persebaya_surabaya_di_super_league_2025_2026_malam_ini-qfPR_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026
