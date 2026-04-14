Melesat ke Posisi 2 Klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin Bilang Begini

JORGE Martin tiba-tiba melesat ke posisi dua di klasemen MotoGP 2026 setelah musim lalu terpuruk. Pembalap Aprilia Racing itu bersikeras masih sosok yang sama seperti sebelumnya.

MotoGP 2026 seperti menjadi kebangkitan bagi Martin. Juara dunia MotoGP 2024 itu sebelumnya terpuruk akibat rentetan cedera di musim lalu, bahkan sempat bikin drama dengan timnya.

Namun, dari tiga seri awal MotoGP 2026, Martin seperti menemukan jati dirinya lagi. Ia sukses memenangi Sprint Race di Amerika Serikat (AS) plus finis posisi dua secara beruntun dari seri Brasil.

1. Sangat Siap

Martin mengatakan sangat lebih siap untuk menunjukkan kualitasnya dalam MotoGP 2026. Hal itu pun menjadi sebuah modal penting dalam perjuangan meraih podium dalam setiap seri.

"Secara pribadi saya sama seperti biasanya, tetapi saya jelas merupakan pembalap yang lebih baik daripada sebelumnya. itu 100 persen," kata Martin dilansir dari Motosan, Selasa (14/4/2026).

"Saya lebih dewasa, saya memiliki lebih banyak pengalaman, saya melaju lebih cepat," tambah pria berusia 28 tahun tersebut.