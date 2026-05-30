LINK live streaming Sprint Race hingga Main Race MotoGP Italia 2026 bisa Anda dapatkan di artikel ini. Ajang MotoGP 2026 kembali menghadirkan persaingan sengit lewat seri MotoGP Italia 2026 yang tengah berlangsung hingga akhir pekan ini.
Seri Italia selalu menjadi salah satu balapan paling dinantikan dalam kalender MotoGP. Digelar di Sirkuit Mugello yang terkenal dengan karakter cepat dan teknikal, para pembalap akan diuji dalam menghadapi kombinasi tikungan cepat, lintasan menanjak, hingga straight panjang yang sering menghadirkan duel overtake dramatis.
Akankah para rider unggulan kembali mendominasi di Mugello? Atau justru akan muncul kejutan baru di seri Brembo Grand Prix of Italy 2026 kali ini?
Jumat, 29 Mei 2026
13:55 WIB | MotoGP Free Practice 1
18:10 WIB | MotoGP Practice
Sabtu, 30 Mei 2026
13:35 WIB | MotoGP Free Practice 2
15:45 WIB | MotoGP Qualifying
19:30 WIB | MotoGP Sprint Race
Minggu, 31 Mei 2026
14:35 WIB | MotoGP Warm Up
18:15 WIB | MotoGP Race