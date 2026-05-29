Pakai Livery Spesial, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Bakal Menggila di MotoGP Italia 2026?

FLORENCE – Menyambut seri balapan kandang MotoGP Italia 2026, Tim Ducati Lenovo resmi memperkenalkan livery spesial yang akan digunakan oleh dua pembalap andalan mereka, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Lantas akankah livery spesial itu akan membantu Marquez dan Bagnaia bangkit pada balapan yang digelar di Sirkuit Mugello, Italia pada 29-31 Mei 2026 nanti?

Peluncuran desain terbaru ini bukan tanpa alasan. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari perayaan hari jadi pabrikan asal Borgo Panigale tersebut yang kini telah menginjak usia ke-100 tahun.

1. Marquez dan Bagnaia Siap Bangkit

Bagi kedua pembalap Ducati, balapan di Sirkuit Mugello akhir pekan ini membawa motivasi yang sangat besar. Sang juara dunia bertahan, Marc Marquez, kembali turun ke lintasan pasca-menjalani operasi bahu.

Pembalap asal Spanyol tersebut datang dengan status sebagai pemenang MotoGP Italia musim lalu. Tentu harapannya dengan dirinya yang kembali dan dengan livery berbeda, Marquez bisa berbicara banyak di seri ketujuh dari MotoGP 2026 tersebut.

Livery spesial Ducati di MotoGP Italia 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Lalu di garasi sebelah, Bagnaia juga punya rekor mentereng di sirkuit Mugello. Pembalap asal Italia tersebut merupakan penguasa Mugello dengan hattrick kemenangan yang ia catatkan berturut-turut dari tahun 2022 hingga 2024.

2. Tim Pabrikan Ducati Siap Bergerak

Meski memiliki rekam jejak yang impresif, baik Marquez maupun Bagnaia mengawali musim ini dengan performa yang belum maksimal. Hingga saat ini, belum ada satu pun dari keduanya yang berhasil mencicipi podium tertinggi di balapan utama.