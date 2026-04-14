Ukir Sejarah Lima Kemenangan Beruntun, Marco Bezzecchi Merasa Terhormat Masuk Jajaran Legenda Balap Dunia

JEREZ – Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, mengaku sangat tersanjung namanya kini mulai disejajarkan dengan deretan legenda besar MotoGP seperti Giacomo Agostini, Mick Doohan, Marc Marquez, hingga sang mentor, Valentino Rossi. Hal ini menyusul pencapaian fenomenalnya yang berhasil menyapu bersih lima kemenangan balapan secara berturut-turut di kasta tertinggi.

Rentetan lima kemenangan beruntun tersebut terdiri dari dua kemenangan di pengujung musim lalu dan tiga kemenangan pembuka di awal musim MotoGP 2026. Konsistensi luar biasa ini menempatkan Bezzecchi dalam jajaran elit pembalap yang mampu mendominasi lintasan dalam waktu yang lama.

Marco Bezzecchi mengaku sempat kehilangan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya saat menyadari torehan prestasinya kini setara dengan para ikon MotoGP. Baginya, pencapaian ini adalah buah dari kerja keras yang membawa konsekuensi besar.

"Sangat sulit untuk menggambarkan apa yang saya rasakan," kata Marco Bezzecchi dilansir dari Motosan, Selasa (14/4/2026).

"Ini adalah sebuah hak istimewa, tetapi juga tekanan,” tambahnya.

1. Dominasi di Puncak Klasemen Sementara

Saat ini, Marco Bezzecchi kokoh menempati posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2026. Pembalap asal Italia tersebut telah mengumpulkan poin sempurna, yakni 81 poin, hasil dari tiga kemenangan dominan di seri awal.