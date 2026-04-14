HOME SPORTS MOTOGP

Rumor Bursa Transfer MotoGP 2027: Yamaha Amankan Tanda Tangan Ai Ogura

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |01:01 WIB
Pembalap Tim Trackhouse Aprilia, Ai Ogura. (Foto: Instagram/aiogura79).
IWATA – Tim pabrikan Yamaha kembali memanaskan spekulasi bursa transfer pembalap MotoGP untuk musim 2027 dengan langkah yang mengejutkan. Pabrikan berlogo garpu tala tersebut dilaporkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan bintang muda Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka untuk kembali ke puncak kejayaan.

Ogura menunjukkan performa impresif di awal musim MotoGP 2026. Pembalap asal Jepang itu berada di peringkat ke-7 klasemen sementara pembalap dengan koleksi 37 poin dari tiga seri balapan awal musim ini.

Performa impresif tersebut membuat Ogura masuk bursa transfer pembalap untuk MotoGP 2027. Seperti diketahui, mayoritas pembalap saat ini kontraknya akan selesai pada akhir musim MotoGP 2026.

Pembalap pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo, pun disebut akan merapat ke Honda untuk MotoGP 2027. Yamaha sendiri juga dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Jorge Martin sebagai pengganti Quartararo.

Namun demikian, rumor transfer pembalap Yamaha belum berhenti sampai di situ. Kini, menurut laporan terbaru, Ogura dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan tim pabrikan asal Jepang tersebut untuk MotoGP 2027.

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

1. Potensi Duet Maut di Yamaha

Jika benar, maka Yamaha berpotensi akan diperkuat duet Martin dan Ogura. Artinya, Ogura melengserkan kursi milik Alex Rins yang kontraknya bakal habis di akhir musim nanti.

 

