Dapat Sertifikasi Badan Atletik Dunia, Mangkunegaran Run 2026 Diikuti 7 Ribu Pelari

Mangkunegaran Run 2026 mendapat sertifikasi dari badan atletik dunia sehingga dijamin berkualitas (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Mangkunegaran Run 2026 mendapat sertifikasi dari badan atletik dunia sehingga dijamin berkualitas. Sekira 7.750 pelari akan berlomba di nomor 5K, 10K dan Half Marathon.

1. Adeging Mangkunegaran

Ajang lari ini bagian dari Adeging Mangkunegaran yang diselenggarakan pada 3 Mei 2026. Mangkunegaran Run kali ini sudah memasuki tahun keempat.

"Sertifikasi lintasan lari diperlukan untuk menjamin standar kualitas, keamanan, dan keadilan dalam perlombaan," kata Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (K.G.P.A.A.) Mangkoenagoro X di acara konferensi pers Mangkunegaran Run 2026 di Jakarta, Minggu 12 April 2026.

"Sertifikasi itu memastikan jarak lintasan akurat, permukaan aman untuk mengurangi cedera, serta diakui secara internasional, yang penting untuk validasi rekor dunia maupun catatan waktu resmi atlet,” tambahnya.