Kisah Asmara Pevoli Supercantik Pertamina Enduro Nurlaili Kusumah dengan Striker Madura United

KISAH asmara pevoli sekaligus TNI aktif Nurlaili Kusumah dengan striker Madura United menarik untuk diulas.

Di balik gemerlap dunia olahraga Indonesia, tersimpan kisah asmara yang cukup menarik perhatian publik antara dua atlet muda berbakat.

Ya, mereka adalah Nurlaili Kusumah, pevoli cantik andalan Pertamina Enduro, dan Aji Kusuma, striker berpengalaman yang kini memperkuat Madura United di Super League 2025-2026.

1. Profil Singkat Nurlaili Kusumah

Nurlaili lahir di Bandung pada 23 November 2003. Pevoli berpostur 170 cm ini bukan nama baru di dunia voli Indonesia. Ia sudah mencuri perhatian sejak usia sangat belia dan tampil debut di ajang Proliga 2018 bersama Jakarta BNI Taplus saat masih berusia 14 tahun, sebuah rekor yang hingga kini belum terpecahkan.

Bermain di posisi outside hitter, Nurlaili menapaki karier dengan cepat. Ia sempat memperkuat Bandung BJB Tandamata sebelum akhirnya berlabuh ke Jakarta Electric PLN pada Proliga 2021/2022, di mana namanya semakin bersinar sebagai pemain utama.

Tak hanya piawai di lapangan, Nurlaili juga merupakan anggota aktif TNI AL sejak 2020, bergabung berkat prestasinya yang menonjol di dunia voli nasional. Ia pernah membawa tim TNI AL menembus babak Final Four Livoli 2023, sebuah pencapaian yang membuktikan kematangan bermainnya.

Pada Proliga 2025, Nurlaili bergabung dengan Pertamina Enduro meski sempat dihadang cedera lutut. Debutnya membela Timnas Indonesia sendiri terjadi di SEA V League 2024, saat ia dipanggil masuk skuad pada putaran kedua, 9-11 Agustus 2024.

2. Berpacaran dengan Aji Kusuma

Atlet voli Nurlaili ternyata memadu kasih dengan pesepakbola Madura United, Aji Kusuma.

Sang kekasih, Aji Kusuma, adalah striker kelahiran 30 Januari 1999 asal Kabupaten Bengkalis, Riau. Penyerang berusia 26 tahun ini dikenal sebagai salah satu finisher lokal yang punya naluri gol tajam di Liga Indonesia.