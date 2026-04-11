Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Bulgaria Stefani Stoeva, Berawal dari Cinlok hingga Menikah dengan Pelatihnya Sendiri

KISAH pebulu tangkis supercantik asla Bulgaria, Stefani Stoeva yang Cinta Lokasi (Cinlok) hingga menikah dengan pelatihnya sendiri menarik untuk dibahas. Ya, spesialis ganda putri ini baru saja meresmikan hubungannya ke jenjang pernikahan dengan pria yang selama ini membantunya tetap bugar di pelatnas, Yanislav Petkov.

1. Awal Mula Kedekatan

Pertemuan antara Stefani Stoeva dan Yanislav Petkov bukanlah terjadi karena ketidaksengajaan. Petkov merupakan bagian penting dari tim kepelatihan nasional Bulgaria yang menjabat sebagai fisioterapis sekaligus pelatih conditioning.

Intensitas pertemuan yang tinggi di tempat latihan serta waktu yang dihabiskan bersama selama tur turnamen membuat benih-benih asmara tumbuh di antara keduanya. Pasangan ini dikenal sangat terbuka dan tak sungkan membagikan momen kemesraan mereka di media sosial.

Salah satu momen ikonik yang pernah diunggah adalah saat perayaan medali emas di Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa 2023. Dalam foto tersebut, Stoeva tampak menggigit medali emasnya dengan bangga, sementara Petkov berpose lucu dengan menggigit sepotong kue.

Hubungan profesional antara atlet dan tim pelatih ini perlahan berubah menjadi ikatan emosional yang kuat.

2. Janji Suci Setelah Lamaran Romantis

Setelah menjalin kasih cukup lama, Yanislav Petkov akhirnya memantapkan hati untuk melamar Stoeva pada 23 September 2024. Momen lamaran tersebut menjadi pembuka jalan bagi keduanya untuk membangun rumah tangga.

Penantian panjang itu pun berakhir pada Sabtu, 26 April 2025, saat keduanya resmi mengikat janji suci pernikahan. Melalui unggahan menyentuh di akun Instagram pribadinya, Stoeva membagikan kabar bahagia tersebut kepada para penggemarnya di seluruh dunia.