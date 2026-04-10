Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Rachel Allessya Rose, dari Coba Ikut Ayah Main Kini Jadi Andalan Ganda Putri Indonesia

KISAH pebulu tangkis supercantik, Rachel Allessya Rose, menarik diulas. Dari coba-coba ikut sang ayah main bulu tangkis, dirinya kini jadi andalan di ganda putri Indonesia.

Duetnya dengan Febi Setianingrum terus bersinar. Rachel jadi salah satu pemain bintang di Pelatnas PBSI saat ini.

1. Awal Terjun ke Dunia Bulu Tangkis

Rachel berbagi cerita soal awal dirinya terjun ke dunia bulu tangkis. Pemain kelahiran Bogor, 30 Juni 2004 itu pun mengaku awalnya hanya coba-coba ikut sang ayah yang dipanggilnya papi itu bermain bulu tangkis.

Tak disangka, di hall tempat sang ayah bermain bulu tangkis itu, ternyata ada banyak anak kecil seumurannya yang tengah bermain juga. Dari sana, sang ayah bertanya apakah Rachel juga tertarik untuk ikut menjalani latihan bulu tangkis lebih serius.

Rachel ternyata tertarik. Selain bisa asah kemampuan di dunia bulu tangkis, Rachel juga tertarik karena merasa bisa mendapat banyak teman dari berlatih di sana.

“Ikut papi main sama temen-temennya pas di hall-nya itu banyak anak-anak seumuran saya pada main di situ juga,” ujar Rachel, dikutip dari Tiktok resmi Yonex, Jumat (10/4/2026).

“Mungkin papi juga nanya dulu, ‘Mau enggak kamu latihan.’ Saya mungkin karena jarang bersosialisasi kayak ngeliat wah banyak nih temennya kalau di sini, jadi kayak, ‘Okelah seru kayaknya.’ Jadi coba juga,” lanjutnya.