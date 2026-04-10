Hasil Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026: Libas Wakil Taiwan, Fajar/Fikri Lanjut ke Semifinal

NINGBO – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil merebut tiket semifinal Badminton Asia Championships (BAC) 2026. Pasangan ini berhasil menghentikan perlawanan alot utusan Taiwan, Fang Chih Lee/Fang Jen Lee, dalam pertarungan yang menguras fisik di babak perempatfinal.

Laga itu digelar di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China pada Jumat (10/4/2026) malam WIB. Fajar/Fikri berhasil mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-18.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri langsung tancap gas sejak awal pertandingan gim pertama. Duet Indonesia itu bermain agresif untuk meruntuhkan pertahanan Fang Chih Lee/Fang Jen Lee yang dikenal cukup rapat.

Namun demikian, duet Taiwan tersebut justru unggul lebih dulu pada awal gim. Jarak keunggulan yang tak terlalu jauh berhasil diatasi oleh Fajar/Fikri dengan melakukan penyesuaian strategi menjelang jeda interval gim pertama.

Pada saat rehat sejenak, Fajar/Fikri berhasil membalikkan keadaan dan unggul 11-7. Selepas jeda, jawara China Open 2025 itu terus menjauh dan tidak membiarkan lawan mengembangkan permainan.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Fang Chih Lee/Fang Jen Lee kesulitan menemukan pola permainan terbaik untuk mengejar ketertinggalan. Hasilnya, Fajar/Fikri sukses mengunci kemenangan gim pertama dengan skor 21-15.

Beralih ke gim kedua, Fajar/Fikri masih dengan momentum apiknya untuk menekan lawan. Akan tetapi, tak disangka Fang Chih Lee/Fang Jen Lee berhasil bangkit dan unggul cukup jauh di pertengahan laga.