Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026: Libas Wakil Taiwan, Fajar/Fikri Lanjut ke Semifinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |19:27 WIB
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

NINGBO – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil merebut tiket semifinal Badminton Asia Championships (BAC) 2026. Pasangan ini berhasil menghentikan perlawanan alot utusan Taiwan, Fang Chih Lee/Fang Jen Lee, dalam pertarungan yang menguras fisik di babak perempatfinal.

Laga itu digelar di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China pada Jumat (10/4/2026) malam WIB. Fajar/Fikri berhasil mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-18.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri langsung tancap gas sejak awal pertandingan gim pertama. Duet Indonesia itu bermain agresif untuk meruntuhkan pertahanan Fang Chih Lee/Fang Jen Lee yang dikenal cukup rapat.

Namun demikian, duet Taiwan tersebut justru unggul lebih dulu pada awal gim. Jarak keunggulan yang tak terlalu jauh berhasil diatasi oleh Fajar/Fikri dengan melakukan penyesuaian strategi menjelang jeda interval gim pertama.

Pada saat rehat sejenak, Fajar/Fikri berhasil membalikkan keadaan dan unggul 11-7. Selepas jeda, jawara China Open 2025 itu terus menjauh dan tidak membiarkan lawan mengembangkan permainan.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Fang Chih Lee/Fang Jen Lee kesulitan menemukan pola permainan terbaik untuk mengejar ketertinggalan. Hasilnya, Fajar/Fikri sukses mengunci kemenangan gim pertama dengan skor 21-15.

Beralih ke gim kedua, Fajar/Fikri masih dengan momentum apiknya untuk menekan lawan. Akan tetapi, tak disangka Fang Chih Lee/Fang Jen Lee berhasil bangkit dan unggul cukup jauh di pertengahan laga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211742/amallia_cahaya_bersama_siti_fadia-evjS_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211710/rachel_allessya_rose_dan_febi_setianingrum-BP7n_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211668/jonatan_christie_gugur_di_perempatfinal_badminton_asia_championships_2026_inabadminton-Hris_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211655/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-Y09G_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211654/alwi_farhan_rontok_di_16_besar_badminton_asia_championships_2026_pbsi-foM9_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211637/rachel_dan_febi_siap_habis_habisan_di_perempatfinal_badminton_asia_championships_pbsi-4Mfo_large.jpg
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement