Tak Peduli Siapa, Marc Marquez Akan Selalu Berusaha Hancurkan Rekan Setimnya

Marc Marquez tidak akan peduli siapapun yang akan jadi rekan setim di MotoGP 2027 (Foto: X/@ducaticorse)

LEGENDA hidup MotoGP, Mick Doohan, meyakini Marc Marquez tidak akan peduli siapapun yang akan jadi rekan setim di MotoGP 2027. Sebab, pembalap sekaliber The Baby Alien akan selalu berusaha mengalahkannya.

Marquez disebut selangkah lagi menandatangi perpanjangan kontrak di tim Ducati Lenovo. Pertanyaan kemudian muncul, siapa yang bakal jadi rekan setimnya di MotoGP 2027.

1. Rekan Setim Marc Marquez

Francesco Bagnaia kabarnya akan hengkang ke Aprilia Racing untuk menjadi tandem sahabatnya Marco Bezzecchi. Kursi yang ditinggalkan pria asal Italia itu kemungkinan bakal diisi oleh Pedro Acosta.

Doohan meyakini, Marquez tidak akan peduli siapa yang jadi rekan setimnya musim depan. Pembalap sekaliber juara dunia tujuh kali tersebut pasti akan fokus pada diri sendiri.

“Belum ada pengumuman resmi dan saya tidak bisa mengomentari soal rumor-rumor,” kata Doohan, dinukil dari Crash, Senin (13/4/2026).

“Tapi, saya bisa bilang, sebagai pembalap, entah di era saya atau Marc Marquez, Marc sangat fokus pada dirinya sendiri,” imbuh pria asal Australia tersebut.