HOME SPORTS MOTOGP

Tak Peduli Siapa, Marc Marquez Akan Selalu Berusaha Hancurkan Rekan Setimnya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |09:57 WIB
Tak Peduli Siapa, Marc Marquez Akan Selalu Berusaha Hancurkan Rekan Setimnya
Marc Marquez tidak akan peduli siapapun yang akan jadi rekan setim di MotoGP 2027 (Foto: X/@ducaticorse)
LEGENDA hidup MotoGP, Mick Doohan, meyakini Marc Marquez tidak akan peduli siapapun yang akan jadi rekan setim di MotoGP 2027. Sebab, pembalap sekaliber The Baby Alien akan selalu berusaha mengalahkannya.

Marquez disebut selangkah lagi menandatangi perpanjangan kontrak di tim Ducati Lenovo. Pertanyaan kemudian muncul, siapa yang bakal jadi rekan setimnya di MotoGP 2027.

1. Rekan Setim Marc Marquez

Marc Marquez vs Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)

Francesco Bagnaia kabarnya akan hengkang ke Aprilia Racing untuk menjadi tandem sahabatnya Marco Bezzecchi. Kursi yang ditinggalkan pria asal Italia itu kemungkinan bakal diisi oleh Pedro Acosta.

Doohan meyakini, Marquez tidak akan peduli siapa yang jadi rekan setimnya musim depan. Pembalap sekaliber juara dunia tujuh kali tersebut pasti akan fokus pada diri sendiri.

“Belum ada pengumuman resmi dan saya tidak bisa mengomentari soal rumor-rumor,” kata Doohan, dinukil dari Crash, Senin (13/4/2026).

“Tapi, saya bisa bilang, sebagai pembalap, entah di era saya atau Marc Marquez, Marc sangat fokus pada dirinya sendiri,” imbuh pria asal Australia tersebut.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/38/3211826/alex_marquez_gagal_podium_di_tiga_seri_awal_motogp_2026_alexmarquez73-1lZN_large.jpg
Curhat Alex Marquez Gagal Bersaing di Papan Atas Klasemen Sementara MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/38/3211659/marc_marquez-XrIT_large.jpg
Kisah Hidup Sederhana Marc Marquez, Tak Senang Foya-Foya meski Gelimang Harta dan Prestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/38/3211725/marc_marquez-nLdi_large.jpg
Nihil Podium di MotoGP 2026, Marc Marquez: Penyebabnya dari Diri Saya Bukan Motornya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/38/3211452/marc_marquez_memilih_tetap_patuh_bayar_pajak_di_spanyol-CYSe_large.jpg
Tolak Pindah, Marc Marquez Tak Masalah Bayar Pajak Selangit di Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/38/3211384/marc_marquez-eJDk_large.jpg
Tak Peduli soal Gaji, Marc Marquez Lebih Pilih Kendarai Motor Terkencang ketimbang Bayaran Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/38/3211236/motogp_2026_berjalan_lebih_kompetitif_ketika_marc_marquez_belum_100_persen-sUWG_large.jpg
MotoGP 2026 Lebih Kompetitif karena Marc Marquez Belum 100 Persen
