HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Hidup Sederhana Marc Marquez, Tak Senang Foya-Foya meski Gelimang Harta dan Prestasi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |00:01 WIB
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
KISAH hidup sederhana Marc Marquez, yang tak senang berfoya-foya meski bergelimang harta dan prestasu menarik untuk dibahas. Ya, di balik aksi nekatnya di lintasan balap MotoGP, Marc Marquez adalah sosok yang memegang teguh nilai-nilai tradisional dalam mengelola kehidupan dan kekayaannya.

Saat Marquez memutuskan hengkang dari kontrak mahal di Honda menuju Gresini Ducati pada 2024 tanpa menerima gaji, banyak yang terheran-heran. Namun, bagi Marquez, kebahagiaan sejati dan kepuasan batin dari membalap jauh lebih berharga daripada angka di rekening bank.

1. Didikan Mental

Filosofi hidup Marquez tidak tumbuh secara instan. Sejak mengawali karier di dunia balap, ia telah dididik secara mental untuk selalu mengejar kualitas mesin dibandingkan nilai kontrak.

Bagi rider berjuluk The Baby Alien tersebut, uang hanyalah bonus dari prestasi yang diraih melalui kendaraan terbaik.

"Itulah cara saya dididik; saya sangat beruntung. Mereka melatih saya secara mental, dan sekarang saya mengerti," ungkap Marquez, melansir dari Crash, Sabtu (11/4/2026).

Kekuatan mental ini pula yang membuatnya tetap tenang saat menghadapi realitas finansial yang keras. Misalnya, saat ia menerima bonus satu juta euro pertamanya setelah menjuarai musim debut 2013, ia tidak lantas berpesta pora.

Setelah dipotong pajak Spanyol sebesar 50 persen dan komisi manajer, sisanya justru ia gunakan untuk membeli motor latihan. Ia lebih memilih menginvestasikan uangnya kembali ke hobi yang menjadi profesinya daripada sekadar gaya hidup.

 

