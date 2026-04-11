Hasil Final Four Proliga 2026: Bungkam Jakarta Popsivo Polwan, Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia Naik ke Peringkat 1!

TIM voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia meraih kemenangan atas Jakarta Popsivo Polwan dalam lanjutan babak final four Proliga 2026. Medi Yoku dan kawan-kawan menang dengan skor 3-1 (23-25, 25-21, 25-23, 25-20) di GOR Sritex Arena, Solo, Sabtu (11/4/2026).

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berjalan cukup ketat sejak awal set pertama. Kedua tim saling berbalas serangan dan kejar-kejaran angka, namun Popsivo Polwan mampu ungguli Gresik Phonska dengan skor 8-7.

Setelah itu, Gresik Phonska berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 16-13. Tim asal Jawa Timur itu terus memimpin hingga skor 23-21. Tapi, Popsivo Polwan secara mengejutkan berhasil mencuri empat angka beruntun sehingga menutup set pertama dengan kemenangan 25-23.

Popsivo Polwan kembali memulai set kedua dengan baik. Mereka unggul atas Gresik Phonska di technical time out pertama dengan skor 8-5. Meski begitu, Gresik Phonska tak patah semangat.

Aleksandra Bytsenko cetak poin terbanyak di laga Gresik Phonska vs Jakarta Popsivo Polwan. (Foto: Instagram/@petrovoli_)

Perlahan, tim polesan Alessandro Lodi itu berhasil membalikkan keadaan menjadi 16-14. Meski terus mendapatkan tekanan dari Popsivo Polwan, Gresik Phonska berhasil merebut set kedua dengan kemenangan 25-21, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Di set ketiga, Phonska Plus langsung bermain agresif sejak awal. Variasi serangan yang dilancarkan armada Lodi sukses membawa keunggulan 8-5 atas Popsivo Polwan.

Popsivo Polwan perlahan mampu bangkit dan menyamakan skor menjadi 10-10. Tapi, Gresik Phonska berhasil menjauh dengan skor 16-13, sebelum menutup set ketiga dengan kemenangan 25-23 di set ketiga sekaligus membalikkan keadaan menjadi 2-1.