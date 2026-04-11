TIM voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia meraih kemenangan atas Jakarta Popsivo Polwan dalam lanjutan babak final four Proliga 2026. Medi Yoku dan kawan-kawan menang dengan skor 3-1 (23-25, 25-21, 25-23, 25-20) di GOR Sritex Arena, Solo, Sabtu (11/4/2026).
Pertandingan berjalan cukup ketat sejak awal set pertama. Kedua tim saling berbalas serangan dan kejar-kejaran angka, namun Popsivo Polwan mampu ungguli Gresik Phonska dengan skor 8-7.
Setelah itu, Gresik Phonska berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 16-13. Tim asal Jawa Timur itu terus memimpin hingga skor 23-21. Tapi, Popsivo Polwan secara mengejutkan berhasil mencuri empat angka beruntun sehingga menutup set pertama dengan kemenangan 25-23.
Popsivo Polwan kembali memulai set kedua dengan baik. Mereka unggul atas Gresik Phonska di technical time out pertama dengan skor 8-5. Meski begitu, Gresik Phonska tak patah semangat.
Perlahan, tim polesan Alessandro Lodi itu berhasil membalikkan keadaan menjadi 16-14. Meski terus mendapatkan tekanan dari Popsivo Polwan, Gresik Phonska berhasil merebut set kedua dengan kemenangan 25-21, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Di set ketiga, Phonska Plus langsung bermain agresif sejak awal. Variasi serangan yang dilancarkan armada Lodi sukses membawa keunggulan 8-5 atas Popsivo Polwan.
Popsivo Polwan perlahan mampu bangkit dan menyamakan skor menjadi 10-10. Tapi, Gresik Phonska berhasil menjauh dengan skor 16-13, sebelum menutup set ketiga dengan kemenangan 25-23 di set ketiga sekaligus membalikkan keadaan menjadi 2-1.