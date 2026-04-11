Segel Juara Putaran Pertama Final Four Proliga 2026, Jakarta LavAni Enggan Jemawa

SOLO – Langkah Jakarta LavAni Livin' Transmedia menuju takhta juara semakin tak terbendung setelah resmi mengamankan posisi puncak klasemen pada putaran pertama final four Proliga 2026. Kendati sukses mendominasi, tim binaan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, tersebut menegaskan tetap akan melakukan evaluasi menyeluruh demi menjaga konsistensi di sisa kompetisi.

Jakarta LavAni mengunci gelar juara putaran pertama final four Proliga 2026 usai menaklukkan sang juara bertahan, Jakarta Bhayangkara Presisi, di GOR Sritex Arena, Solo, Kamis 9 April 2026 malam WIB. Dio Zulfikri dan kawan-kawan menyudahi perlawanan sengit tersebut dengan skor 3-1 (26-24, 25-21, 19-25, 25-20).

Asisten pelatih Jakarta LavAni, Erwin Rusni, mengaku bersyukur dengan hasil kemenangan tersebut. Ia menyebut laga tersebut sejatinya susah ditebak karena masing-masing tim memiliki kualitas yang sama.

"Sebenarnya pertandingan tadi Fifty-Fifty, seperti set pertama kita kecolongan," kata Erwin dalam keterangannya, dikutip Sabtu (11/4/2026).

1. Evaluasi Tim

Erwin juga mengomentari performa pemain asingnya, Gyoergy Grozer. Ia menilai pemain asal Jerman itu belum sepenuhnya beradaptasi dengan skuad Jakarta LavAni.

"Ia belum adaptasi sepenuhnya, Grozer masih tampil 60 persen," sambung Erwin.

Salah satu pemain Jakarta LavAni, Dafa, mengakui perjuangan para pemain sudah luar biasa. Namun demikian, ia menegaskan bahwa para pemain tidak berpuas diri begitu saja dan menatap laga-laga penting selanjutnya.

"Tapi tetap akan ada evaluasi kedepannya," ujar Dafa.