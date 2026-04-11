Hasil Final Four Proliga 2026: Surabaya Samator Petik Kemenangan Perdana Usai Bungkam Jakarta Garuda Jaya

TIM voli putra Surabaya Samator menang atas Jakarta Garuda Jaya dalam lanjutan babak final four Proliga 2026. Tim asal Jawa Timur itu menang dengan skor 3-1 (25-18, 27-29, 26-24, 25-20) di GOR Sritex Arena, Solo, Jumat 10 April 2026 malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Surabaya Samator tampil menyengat sejak awal set pertama. Variasi serangan yang dilancarkan Lyvan Taboada dan kawan-kawan sukses membawa keunggulan 12-8 atas Jakarta Garuda Jaya.

Surabaya Samator menang meyakinkan 3-1 atas Jakarta Garuda Jaya di final four Proliga 2026. (Foto: Instagram/@surabayasamator)

Jakarta Garuda Jaya sempat berusaha mengejar dengan melancarkan kombinasi serangan ke pertahanan lawan. Namun, upaya mereka belum berbuah manis dan Surabaya Samator menutup set pertama dengan kemenangan 25-18.

Pada set kedua, Jakarta Garuda Jaya memulainya dengan baik. Fauzan Nibras dan kawan-kawan mengungguli Surabaya Samator dengan skor 8-6. Namun, Surabaya Samator mampu membalikkan keadaan menjadi 17-14.

Kedua tim bermain cukup sengit dan saling kejar-kejaran angka hingga skor 22-22. Kejar-kejaran angka silih berganti hingga laga melewati empat kali deuce. Pada akhirnya, Jakarta Garuda Jaya berhasil merebut kemenangan di set kedua dengan skor 29-27, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Jakarta Garuda Jaya tampak percaya diri memulai set ketiga. Namun, Surabaya Samator juga memberikan perlawanan sengit. Kejar-mengejar angka pun kembali terjadi dengan ketat hingga 13-13.