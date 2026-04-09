Malam Ini, Juara Putaran pertama Final Four Proliga 2026 Bakal Ditentukan di Solo!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |07:23 WIB
Malam Ini, Juara Putaran pertama Final Four Proliga 2026 Bakal Ditentukan di Solo!
Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. (Foto: Instagram/jpevolley)
SOLO – Sritex Arena akan menjadi saksi bisu pertarungan krusial pada hari pertama seri kedua Final Four Proliga 2026 di Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). Pertandingan voli ini merupakan momentum krusial bagi tim-tim papan atas untuk mengamankan posisi menuju partai puncak.

Duel antara juara bertahan Jakarta Bhayangkara Presisi melawan Jakarta LavAni Livin' Transmedia dipastikan berlangsung sengit. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa, melainkan penentu gelar juara putaran pertama Final Four di sektor putra.

Kedua tim membawa modal sempurna dari seri pertama di Surabaya. Jakarta Bhayangkara Presisi dan Jakarta LavAni Livin' Transmedia sama-sama belum terkalahkan dalam dua laga terakhir.

Sementara itu, laga antara Surabaya Samator melawan Jakarta Garuda Jaya baru akan dihelat pada hari berikutnya, Jumat (10/4/2026).

1. Ambisi Sektor Putri di Sritex Arena

Persaingan di sektor putri juga diprediksi akan memanas di seri Solo. Laga pembuka akan mempertemukan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan sang juara bertahan, Jakarta Pertamina Enduro.

Pertandingan tersebut menjadi penentu gelar juara putaran pertama di sektor putri. Kedua tim dipastikan tampil habis-habisan demi menjaga peluang menuju babak final. Adapun pada hari berikutnya, akan tersaji duel antara Jakarta Electric PLN Mobile melawan Jakarta Popsivo Polwan.

Jakarta LavAni vs Surabaya Samator

Wakil Ketua Proliga, Reginald Nelwan, menegaskan bahwa seri Solo merupakan ujian konsistensi bagi seluruh peserta. Reginald juga memastikan bahwa sistem pembelian tiket bagi penonton tetap dilakukan melalui kanal digital secara penuh.

"Solo selalu menjadi kota dengan atmosfer voli yang luar biasa. Di sini, mental juara diuji karena poin yang diraih akan menentukan siapa yang layak melaju ke partai puncak di Yogyakarta," ujar Reginald dalam sesi konferensi pers, dikutip dari rilis resmi Proliga 2026 pada Kamis (9/4/2026).

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/43/3210725/gresik_phonska_plus_pupuk_indonesia-DfEX_large.jpg
Hasil Final Four Proliga 2026: Gresik Phonska Padamkan Jakarta Electric PLN 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/43/3210703/jakarta_lavani_vs_surabaya_samator-djoP_large.jpg
Hasil Final Four Proliga 2026: Comeback Gemilang, Jakarta LavAni Bungkam Surabaya Samator di Kandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/43/3210640/megawati_hangestri-Twxf_large.jpg
Klasemen Sementara Final Four Proliga 2026: Megawati Hangestri Bersinar, Jakarta Pertamina Enduro Melesat ke Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/43/3210623/jakarta_pertamina_enduro-c75N_large.jpg
Hasil Final Four Proliga 2026 Semalam: Jakarta Pertamina Enduro Bungkam Popsivo Polwan 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/43/3210581/jakarta_bhayangkara_presisi_sukses_menggilas_jakarta_garuda_jaya_3_0_dalam_final_four_proliga_2026-Rpkq_large.jpg
Hasil Final Four Proliga 2026: Jakarta Bhayangkara Presisi Gilas Garuda Jaya 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/43/3210453/jakarta_lavani_vs_garuda_jaya-IQst_large.jpg
Hasil Final Four Proliga 2026: Jakarta LavAni Tampil Perkasa, Libas Garuda Jaya 3-0
