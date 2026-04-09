5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan Eksis di Final Four Proliga 2026, Nomor 1 Shella Bernadetha

SOLO – Atmosfer voli di Tanah Air tengah mencapai puncaknya. Memasuki hari pertama seri kedua Final Four Proliga 2026 yang digelar di GOR Sritex Arena, Solo, Kamis (9/4/2026), persaingan bukan hanya soal adu taktik dan kekuatan fisik. Di balik ketatnya perebutan poin menuju partai puncak di Yogyakarta, kehadiran para atlet putri bertalenta dengan paras menawan menjadi daya tarik yang tak terpisahkan bagi para penggemar.

Seri Solo kali ini menjadi babak penentuan juara putaran pertama Final Four. Di sektor putri, duel antara Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia melawan juara bertahan Jakarta Pertamina Enduro akan menjadi panggung bagi para bintang voli nasional. Tidak hanya soal prestasi, pesona para pemain ini sering kali membuat tribun penonton kian bergemuruh.

Berikut 5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan Eksis di Final Four Proliga 2026:

1. Shella Bernadetha (Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia)

Shella Bernadetha foto ig @shellabernadethaa

Menempati urutan pertama sebagai jagoan dari Gresik Phonska, Shella Bernadetha adalah ikon kecantikan voli Indonesia yang tak tergantikan.

Middle blocker yang juga dikenal sebagai mantan kekasih pesepak bola Bagus Kahfi ini memiliki segudang pengalaman bersama tim elit seperti BJB Tandamata. Di Final Four 2026, ia menjadi tumpuan tim untuk menjaga tren positif seperti yang mereka tunjukkan saat seri Surabaya.

2. Khalisa Azilia Rahma (Jakarta Electric PLN)

KHalisa Azilia Rahma

Setter berusia 26 tahun ini merupakan pemain Jakarta Electric PLN setelah sempat memperkuat Bandung BJB Tandamata. Kembalinya Khalisa disambut antusias oleh para fans yang merindukan visi bermainnya yang cerdas dalam mengatur serangan.

Paras cantiknya di lapangan selalu berpadu apik dengan ketenangan saat memberikan umpan-umpan manja bagi para spiker.

3. Sania Clarissa Putri (Jakarta Popsivo Polwan)

Sania Clarissa Putri

Dikenal sebagai libero dengan paras gemoy dan cantik, Sania adalah sosok yang tak kenal takut. Pemain kelahiran Cimahi tahun 2004 ini merupakan nyawa pertahanan Jakarta Popsivo Polwan.