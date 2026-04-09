HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan Eksis di Final Four Proliga 2026, Nomor 1 Shella Bernadetha

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |14:22 WIB
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan Eksis di Final Four Proliga 2026, Nomor 1 Shella Bernadetha
Pemain Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia, Shella Bernadetha. (Foto: Instagram/shellabernadethaa)
SOLO – Atmosfer voli di Tanah Air tengah mencapai puncaknya. Memasuki hari pertama seri kedua Final Four Proliga 2026 yang digelar di GOR Sritex Arena, Solo, Kamis (9/4/2026), persaingan bukan hanya soal adu taktik dan kekuatan fisik. Di balik ketatnya perebutan poin menuju partai puncak di Yogyakarta, kehadiran para atlet putri bertalenta dengan paras menawan menjadi daya tarik yang tak terpisahkan bagi para penggemar.

Seri Solo kali ini menjadi babak penentuan juara putaran pertama Final Four. Di sektor putri, duel antara Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia melawan juara bertahan Jakarta Pertamina Enduro akan menjadi panggung bagi para bintang voli nasional. Tidak hanya soal prestasi, pesona para pemain ini sering kali membuat tribun penonton kian bergemuruh.

Berikut 5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan Eksis di Final Four Proliga 2026:

1. Shella Bernadetha (Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia)

Shella Bernadetha foto ig @shellabernadethaa
Menempati urutan pertama sebagai jagoan dari Gresik Phonska, Shella Bernadetha adalah ikon kecantikan voli Indonesia yang tak tergantikan.

Middle blocker yang juga dikenal sebagai mantan kekasih pesepak bola Bagus Kahfi ini memiliki segudang pengalaman bersama tim elit seperti BJB Tandamata. Di Final Four 2026, ia menjadi tumpuan tim untuk menjaga tren positif seperti yang mereka tunjukkan saat seri Surabaya.

2. Khalisa Azilia Rahma (Jakarta Electric PLN)

KHalisa Azilia Rahma
Setter berusia 26 tahun ini merupakan pemain Jakarta Electric PLN setelah sempat memperkuat Bandung BJB Tandamata. Kembalinya Khalisa disambut antusias oleh para fans yang merindukan visi bermainnya yang cerdas dalam mengatur serangan.

Paras cantiknya di lapangan selalu berpadu apik dengan ketenangan saat memberikan umpan-umpan manja bagi para spiker.

3. Sania Clarissa Putri (Jakarta Popsivo Polwan)

Sania Clarissa Putri
Dikenal sebagai libero dengan paras gemoy dan cantik, Sania adalah sosok yang tak kenal takut. Pemain kelahiran Cimahi tahun 2004 ini merupakan nyawa pertahanan Jakarta Popsivo Polwan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/38/3211001/fabio_quartararo-hl4N_large.jpg
3 Pembalap MotoGP yang Sering Cedera Arm Pump, Nomor 1 Sampai Harus Operasi Dua Kali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/40/3210984/lee_yang_bersama_wang_chi_lin-Yiw6_large.jpg
3 Negara Jagoan Bulu Tangkis yang Belum Pernah Juara Piala Thomas, Nomor 1 Peraih Emas Olimpiade Berturut-turut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/43/3210289/fiola_marsya_azzahra-CTmO_large.jpg
5 Pevoli Cantik Indonesia yang Main di Final Four Proliga 2026, Nomor 1 Jagoan Gresik Phonska!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/40/3210239/christian_adinata-Z1TN_large.jpg
Kisah Christian Adinata: Dibuang Pelatnas, Langsung Dirangkul Eks Raja Bulu Tangkis Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/40/3207400/kunlavut_vitidsarn-RJnc_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis dengan Rekor Pukulan Smash Terkuat di Dunia, Nomor 1 Tembus 565 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/40/3207369/jonatan_christie-zH01_large.jpg
13 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Keluar dari Pelatnas Negaranya, Nomor 1 Jonatan Christie
