Hasil Final Four Proliga 2026: Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta LavAni Juara Putaran Pertama

SOLO – Hasil Final Four Proliga 2026 yang digelar Kamis 9 April sore dan malam WIB sudah diketahui. Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta LavAni sukses menjadi juara di putaran pertama.

Dua pertandingan itu berlangsung di GOR Sritex, Solo, Jawa Tengah. Laga dari sektor putri bertanding lebih dulu. Duel itu mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro versus Gresik Phonska Plus.

Jakarta Pertamina Enduro yang digawangi oleh Megawati Hangestri dkk langsung dihadapi perlawanan sengit di set pertama. Namun, dua set awal sukses dimenangkan oleh Jakarta Pertamina Enduro.

Gresik Phonska Plus memperkecil ketertinggalan pada set ketiga. Akan tetapi, Megawati Hangestri dan kolega akhirnya menutup set empat dengan kemenangan.

Jakarta Pertamina Enduro pun memastikan kemenangan dalam empat set dengan skor 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, dan 25-23). Kemenangan ini membuat Jakarta Pertamina Enduro menyegel gelar juara putaran pertama final four Proliga 2026.

Pada pertandingan sektor putra, ada laga Jakarta LavAni Livin versus Jakarta Bhayangkara Presisi. Pertarungan sengit langsung terjadi sejak awal set pertama.

Jakarta Bhayangkara Presisi bermain cepat dan akura, tetapi Jakarta LavAni Livin terus mengejar gap. Set pertama yang berlangsung sengit ditutup oleh Jakarta LavAni dengan kemenangan 26-24.

Pada set kedua, Jakarta LavAni kembali direpotkan oleh Jakarta Bhayangkara Presisi. Akan tetapi, efektivitas permainan anak asuh David Lee lebih matang. Akhirnya, Jakarta LavAni Livin kembali menang dengan skor 25-21.