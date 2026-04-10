HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026: Amallia/Siti Melaju ke Semifinal Usai Bungkam Unggulan Jepang

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |19:08 WIB
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026: Amallia/Siti Melaju ke Semifinal Usai Bungkam Unggulan Jepang
Ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
NINGBO – Harapan Indonesia di sektor ganda putri tetap terjaga setelah Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil menembus babak semifinal Badminton Asia Championships (BAC) 2026. Duet yang akrab disapa Tiwi/Fadia itu tampil sangat dominan saat menyingkirkan wakil Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi, lewat performa yang solid dan penuh determinasi.

Pertandingan babak perempatfinal itu berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China pada Jumat (10/4/2026) sore WIB. Tiwi/Fadia sukses memenangkan laga dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-16.

Jalannya Pertandingan

Amallia/Siti mengawali pertandingan gim pertama dengan serangan cepat. Skema permainan kombinasi pukulan menyilang dan sergapan cepat yang mereka terapkan terbukti membuat Iwanaga/Nakanishi keteteran di lapangan.

Situasi itu membuat duet Indonesia memimpin cukup jauh sejak awal laga. Di sisi lain, Iwanaga/Nakanishi masih tampak kesulitan dan belum menemukan pola permainan terbaiknya untuk meredam agresivitas lawan.

Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)
Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

Pada jeda interval gim pertama, Amallia/Siti sukses mengunci keunggulan dengan skor telak 11-2. Selepas rehat, ganda putri Indonesia itu tetap konsisten mempertahankan momentum dan tidak memberikan celah bagi lawan.

Iwanaga/Nakanishi sempat mencetak beberapa poin untuk mencoba mengejar. Tetapi akhirnya, Amallia/Siti sukses menutup pertandingan gim pertama dengan kemenangan meyakinkan 21-12.

 

