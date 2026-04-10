Jonatan Christie Kalah, Wakil Indonesia di Tunggal Putra Badminton Asia Championships 2026 Habis

TUNGGAL putra Indonesia, Jonatan Christie, gagal melaju ke semifinal Badminton Asia Championships 2026. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- takluk dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-23 dan 18-21

Pertemuan kedua pemain tersaji di perempatfinal Badminton Asia Championships 2026 yang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China, Jumat (10/4/2026) siang WIB. Akibat kekalahan ini, wakil Indonesia di nomor tunggal putra Badminton Asia Championships 2026 telah habis.

Jonatan Christie tersingkir di 16 besar Badminton Asia Championships 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Jalannya Pertandingan

Jonatan Christie dan Ayush Shetty bermain cukup agresif sejak awal game pertama. Laga antara kedua pebulu tangkis pun berjalan cukup ketat.

Di awal pertandingan, Jonatan Christie sempat unggul 2-1 atas Ayush Shetty. Jonatan Christie berusaha memperlebar keunggulan atas lawan demi mengamankan game pertama.

Namun, Ayush berusaha keras mengejar ketertinggalan dari Jonatan Christie. Hingga set babak pertama berjalan setengah jalan, Jonatan Christie unggul 13-11 atas sang lawan.

Sayangnya, keunggulan ini gagal dipertahankan Jonatan Christie hingga akhir set pertama. Ia harus rela menelan kekalahan dari Ayush dengan skor 21-23.