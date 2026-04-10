Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Kalah, Wakil Indonesia di Tunggal Putra Badminton Asia Championships 2026 Habis

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |13:44 WIB
Jonatan Christie Kalah, Wakil Indonesia di Tunggal Putra Badminton Asia Championships 2026 Habis
Jonatan Christie gugur di perempatfinal Badminton Asia Championships 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

TUNGGAL putra Indonesia, Jonatan Christie, gagal melaju ke semifinal Badminton Asia Championships 2026. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie-  takluk dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-23 dan 18-21

Pertemuan kedua pemain tersaji di perempatfinal Badminton Asia Championships 2026 yang berlangsung  di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China, Jumat (10/4/2026) siang WIB. Akibat kekalahan ini, wakil Indonesia di nomor tunggal putra Badminton Asia Championships 2026 telah habis.

Jonatan Christie tersingkir di 16 besar Badminton Asia Championships 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Jalannya Pertandingan

Jonatan Christie dan Ayush Shetty bermain cukup agresif sejak awal game pertama. Laga antara kedua pebulu tangkis pun berjalan cukup ketat.

Di awal pertandingan, Jonatan Christie sempat  unggul 2-1 atas Ayush Shetty. Jonatan Christie berusaha memperlebar keunggulan atas lawan demi mengamankan game pertama.

Namun, Ayush berusaha keras mengejar ketertinggalan dari Jonatan Christie. Hingga set babak pertama berjalan setengah jalan, Jonatan Christie unggul 13-11 atas sang lawan.

Sayangnya, keunggulan ini gagal dipertahankan Jonatan Christie hingga akhir set pertama. Ia harus rela menelan kekalahan dari Ayush dengan skor 21-23.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211655/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-Y09G_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211654/alwi_farhan_rontok_di_16_besar_badminton_asia_championships_2026_pbsi-foM9_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211637/rachel_dan_febi_siap_habis_habisan_di_perempatfinal_badminton_asia_championships_pbsi-4Mfo_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211594/jadwal_5_wakil_indonesia_di_perempatfinal_badminton_asia_championships_2026_inabadminton-TfPi_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211538/jonatan_christie_bersyukur_bisa_menembus_perempatfinal_badminton_asia_championships_2026-CmuZ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211533/rachel_allessya_rose_dan_febi_setianingrum-qtP8_large.jpg
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement