Hasil Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026: Rachel/Febi Tumbang di Tangan Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto

HASIL perempatfinal Badminton Asia Championships 2026 sudah diketahui. Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, sayangnya harus tersingkir dari Badminton Asia Championships 2026.

Rachel/Febi takluk dari wakil Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto, dengan skor 11-21 dan 16-21. Duel sengit itu tersaji di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China, Jumat (10/4/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Rachel/Febi mendapat perlawanan cukup ketat dari Yuki/Mayu dalam gim pertama. Alhasil, ganda putri Indonesia itu menjadi tidak leluasa dalam mengembangkan permainan.

Di awal laga, Rachel/Febi harus tertinggal 3-8 dari Yuki/Mayu. Tetapi, Rachel/Febi tak tinggal diam. Mereka berusaha mengumpulkan poin demi poin untuk mengejar ketertinggalan.