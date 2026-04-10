Kisah Pebulu Tangkis Cantik Ghaida Nurul Ghaniyu, Eks Pelatnas PBSI yang Sukses Melatih di Kanada

KISAH pebulu tangkis cantik Ghaida Nurul Ghaniyu, eks Pelatnas PBSI yang sukses melatih di Kanada menarik untuk dibahas. Ya, mantan tunggal putri Indonesia ini sempat menjadi sorotan karena keberaniannya mengambil langkah drastis dalam kariernya.

Siapa sangka, pebulu tangkis yang tumbuh besar di lingkungan akademi bergengsi tersebut kini justru menemukan jalan kesuksesannya di benua Amerika, tepatnya di Kanada.

1. Merajut Mimpi dari Cipayung

Ghaida mengawali langkah besarnya di dunia tepok bulu sebagai jebolan akademi PB Djarum. Bakatnya yang menonjol membuat dirinya berhasil menembus gerbang Pelatnas PBSI Cipayung pada tahun 2016.

Namun, setelah dua tahun menimba ilmu di pusat pelatihan nasional tersebut, Ghaida membuat keputusan besar untuk keluar pada tahun 2018 dan menempuh jalur independen. Setahun berselang, tepatnya pada 2019, ia memutuskan untuk merantau jauh ke Kanada dan bergabung dengan tim CST Badminton.

Keputusan tersebut terbukti tepat. Bermain di bawah bendera klub barunya, Ghaida tampil gemilang dan menyabet berbagai gelar juara internasional bergengsi, seperti Peru International, International Mexicano, hingga Guatemala International. Prestasi tersebut membuktikan bahwa kualitas permainannya tetap kompetitif di level dunia.

2. Transformasi Menjadi Pelatih

Setelah beberapa tahun menghiasi podium di berbagai turnamen internasional, babak baru kehidupan Ghaida pun dimulai. Secara mengejutkan, atlet kelahiran Bandung, 5 September 1998 ini memilih untuk mengakhiri masa aktifnya sebagai pemain dan bertransformasi menjadi seorang pelatih di Kanada.