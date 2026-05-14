Hasil Thailand Open 2026: Isyana/Rinjani ke Perempatfinal Usai Bungkam Wakil China!

GANDA putri bulu tangkis Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine, mengunci tiket perempatfinal Thailand Open 2026. Kepastian itu didapat setelah keduanya mengalahkan wakil China, Luo Yi/Wang Ting Ge.

Pertandingan itu berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada Kamis (14/5/2026) siang WIB. Berjalan sengit sejak awal laga, Isyana/Rinjani merebut kemenangan dalam dua game langsung dengan skor 25-23 dan 21-13.

Isyana Syahira/Rinjani Kwinnara lolos perempatfinal Thailand Open 2026. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan ketat sejak awal pertandingan game pertama. Isyana/Rinjani inisiatif untuk bermain ofensif, tetapi dibalas dengan permainan agresif Luo/Wang.

Jual beli serangan terjadi di awal pertandingan game pertama. Namun, serangan yang dilancarkan ganda putri China itu terpantau lebih efektif.

Pada jeda interval game pertama, Luo/Wang unggul dengan skor 11-9. Setelah rehat, Luo/Wang kehilangan momentum. Isyana/Rinjani memanfaatkan hal ini dengan baik.

Mereka tampil menyerang dengan kombinasi pukulan cepat dan menyilang. Sementara itu, Luo/Wang kehilangan banyak poin di akhir laga.