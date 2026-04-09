HOME SPORTS NETTING

Kisah Legenda Terbaik Indonesia Taufik Hidayat, Pebulu Tangkis Peringkat 1 Dunia Termuda di Ranking BWF

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |22:10 WIB
Kisah Legenda Terbaik Indonesia Taufik Hidayat, Pebulu Tangkis Peringkat 1 Dunia Termuda di Ranking BWF
Simak kisah legenda terbaik Indonesia Taufik Hidayat yang pernah menduduki ranking 1 dunia di usia muda (Foto: Dok. Okezone)
KISAH legenda terbaik Indonesia Taufik Hidayat menarik untuk diulas. Sebab, ia pernah menjadi pebulu tangkis peringkat 1 dunia termuda di ranking BWF!

Taufik Hidayat merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putra legendaris Indonesia. Beragam gelar pernah diraih pria yang kini menjabat sebagai Wamenpora RI sekaligus Wakil Ketua Umum PBSI itu.

1. Ranking 1 Dunia

Sebanyak 27 gelar juara pernah diraihnya, termasuk status ranking 1 dunia BWF. Tentu saja yang paling bergengsi adalah medali emas Olimpiade Athena 2004. Taufik mengikuti jejak Alan Budikusuma sebagai tunggal putra peraih emas.

Selain itu, Taufik juga pernah menjadi tunggal putra nomor 1 dunia di usia yang relatif muda yakni 19 tahun pada 2000. Ia memecahkan rekor di bulu tangkis, sesuatu yang belum bisa diikuti nama-nama lain saat ini.

Berkat prestasi itu, Taufik masuk dalam The Big 4 di tunggal putra pada dekade 2000-an. Selain dirinya, ada pula Lin Dan, Lee Chong Wei, dan Peter Gade.

Selain deretan gelar, Taufik juga dikenal sebagai pemilik backhand mematikan. Dalam salah satu momen, ia pernah melancarkan pukulan ciri khasnya itu dengan kecepatan hingga 260 km/jam.

 

