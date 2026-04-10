HOME SPORTS NETTING

Curhat Pilu Alwi Farhan Rontok di 16 Besar Badminton Asia Championships 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |11:53 WIB
TUNGGAL Putra Indonesia Alwi Farhan kecewa berat tersingkir dari Badminton Asia Championships 2026. Akibatnya, pebulu tangkis 20 tahun ini gagal mengharumkan nama Indonesia di ajang tahunan tersebut.

Alwi Farhan tersingkir di Badminton Asia Championships 2026 setelah kalah dari wakil Jepang Kodai Naraoka dengan skor 16-21 dan 17-21 dalam babak 16 besar. Laga itu berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China pada Kamis 9 April 2026.

1. Alwi Farhan Gagal Tampil Maksimal

Alwi Farhan mengatakan hasil akhir memang tidak sesuai harapan. Namun, ia menegaskan telah berusaha memberikan performa terbaik.

"Saya menyesal, namun balik lagi dalam badminton bisa menang dan juga bisa kalah. Saya kurang puas dengan permainan saya tadi, saya tertekan terus dan beberapa kali terpancing emosi," kata Alwi Farhan dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone, Jumat (10/4/2026).

"Mungkin itu trik bermain lawan, saya akan belajar untuk kembali lebih kuat," tambah juara Indonesia Masters 2026 ini.

2. Dapat Pengalaman Berharga dari Kodai Naraoka

Pebulu tangkis 20 tahun itu mendapatkan pelajaran berharga di Badminton Asia Championships 2026. Ia pun mau tidak mau harus melupakan kekalahan dari Kodai Naraoka tersebut.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211637/rachel_dan_febi_siap_habis_habisan_di_perempatfinal_badminton_asia_championships_pbsi-4Mfo_large.jpg
Bangganya Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum Lolos Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211594/jadwal_5_wakil_indonesia_di_perempatfinal_badminton_asia_championships_2026_inabadminton-TfPi_large.jpg
Jadwal 5 Wakil Indonesia di Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026: Fajar/Fikri Menggila Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211538/jonatan_christie_bersyukur_bisa_menembus_perempatfinal_badminton_asia_championships_2026-CmuZ_large.jpg
Jonatan Christie Ogah Besar Kepala Usai Lolos Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211533/rachel_allessya_rose_dan_febi_setianingrum-qtP8_large.jpg
Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Tampil Impresif, Rachel/Febi Sikat Wakil Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211524/hasil_16_besar_badminton_asia_championships_2026_yang_melibatkan_dua_wakil_indonesia_sudah_diketahui-W1TF_large.jpg
Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Putri KW dan Sabar/Reza Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211512/alwi_farhan_takluk_di_babak_16_besar_badminton_asia_championships_2026_dari_kodai_naraoka-9Tca_large.jpg
Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Alwi Farhan Dihentikan Kodai Naraoka
