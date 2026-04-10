Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Adu Ranking Fajar/Fikri vs Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen Jelang Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026, bak Bumi dan Langit?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |12:02 WIB
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

ADU ranking Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen jelang perempatfinal Badminton Asia Championships 2026 menarik diulas. Apakah perbedaannya bak bumi dan langit?

Ya, ajang Badminton Asia Championships 2026 terus berlanjut hari ini dengan memasuki babak perempatfinal. Indonesia masih sisakan 5 wakil di babak 8 besar ini, salah satunya ada Fajar/Fikri yang jadi andalan di sektor ganda putra.

Fajar/Fikri akan dihadapkan lawan yang takkan mudah, yakni wakil ganda putra Taiwan, Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen. Jelang duel yang akan tersaji di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, China, tersebut menarik menilik ranking BWF kedua pasangan. Siapakah yang lebih tinggi? Bagaimana rekor pertemuannya?

1. Ranking Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Fajar/Fikri yang belum lama diduetkan sudah berkiprah manis hingga bisa menduduki posisi tinggi di ranking BWF. Mereka ada di urutan kelima dalam ranking dunia saat ini.

Duet Fajar/Fikri total sudah merengkuh 82.790 poin. Tahun lalu, Fajar/Fikri berhasil menyentuh 5 final di berbagai ajang bergengsi.

Hasilnya, ada 1 gelar juara yang didapat, yakni dari ajang China Open 2025. Sisanya, mereka jadi runner-up di Korea Open, Denmark Open, French Open, dan Australia Open.

Kini, Fajar/Fikri jadi satu dari 2 ganda putra tersisa di Badminton Asia Championships 2026. Selain mereka, ada Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211654/alwi_farhan_rontok_di_16_besar_badminton_asia_championships_2026_pbsi-foM9_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211637/rachel_dan_febi_siap_habis_habisan_di_perempatfinal_badminton_asia_championships_pbsi-4Mfo_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211594/jadwal_5_wakil_indonesia_di_perempatfinal_badminton_asia_championships_2026_inabadminton-TfPi_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211538/jonatan_christie_bersyukur_bisa_menembus_perempatfinal_badminton_asia_championships_2026-CmuZ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211533/rachel_allessya_rose_dan_febi_setianingrum-qtP8_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211524/hasil_16_besar_badminton_asia_championships_2026_yang_melibatkan_dua_wakil_indonesia_sudah_diketahui-W1TF_large.jpg
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement