Adu Ranking Fajar/Fikri vs Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen Jelang Perempatfinal Badminton Asia Championships 2026, bak Bumi dan Langit?

ADU ranking Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen jelang perempatfinal Badminton Asia Championships 2026 menarik diulas. Apakah perbedaannya bak bumi dan langit?

Ya, ajang Badminton Asia Championships 2026 terus berlanjut hari ini dengan memasuki babak perempatfinal. Indonesia masih sisakan 5 wakil di babak 8 besar ini, salah satunya ada Fajar/Fikri yang jadi andalan di sektor ganda putra.

Fajar/Fikri akan dihadapkan lawan yang takkan mudah, yakni wakil ganda putra Taiwan, Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen. Jelang duel yang akan tersaji di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, China, tersebut menarik menilik ranking BWF kedua pasangan. Siapakah yang lebih tinggi? Bagaimana rekor pertemuannya?

1. Ranking Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri

Fajar/Fikri yang belum lama diduetkan sudah berkiprah manis hingga bisa menduduki posisi tinggi di ranking BWF. Mereka ada di urutan kelima dalam ranking dunia saat ini.

Duet Fajar/Fikri total sudah merengkuh 82.790 poin. Tahun lalu, Fajar/Fikri berhasil menyentuh 5 final di berbagai ajang bergengsi.

Hasilnya, ada 1 gelar juara yang didapat, yakni dari ajang China Open 2025. Sisanya, mereka jadi runner-up di Korea Open, Denmark Open, French Open, dan Australia Open.

Kini, Fajar/Fikri jadi satu dari 2 ganda putra tersisa di Badminton Asia Championships 2026. Selain mereka, ada Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi.