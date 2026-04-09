Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Jonatan Christie Melaju ke Perempatfinal Usai Bekuk Wakil Jepang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |12:06 WIB
Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Jonatan Christie Melaju ke Perempatfinal Usai Bekuk Wakil Jepang
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
NINGBO – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses mengamankan tempat di babak perempatfinal Badminton Asia Championships (BAC) 2026. Kepastian ini didapat setelah pemain yang akrab disapa Jojo tersebut menumbangkan wakil Jepang, Yudai Okimoto, lewat kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-13, pada Kamis (9/4/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Ningbo Olympic Sports Center, Ningbo, China, Jonatan langsung mendapat perlawanan sengit dari Okimoto di awal laga. Jojo sempat tertinggal 4-7, namun ia berhasil menunjukkan ketenangannya untuk menyamakan kedudukan menjadi 7-7.

Okimoto sempat memberikan kejutan dengan mencuri empat poin beruntun hingga unggul pada interval gim pertama dengan skor 11-7. Namun, usai jeda, Jojo perlahan bangkit dan menunjukkan kelasnya sebagai pemain unggulan dengan menyamakan kedudukan menjadi 15-15.

Aksi kejar-kejaran angka yang menegangkan silih berganti terjadi hingga mencapai skor imbang 18-18. Pada momen krusial tersebut, Jojo berhasil keluar dari tekanan poin kritis dan menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18 atas Okimoto.

Memasuki gim kedua, Jojo memulai permainan dengan jauh lebih solid. Pemain ranking empat dunia itu tampil mendominasi jalannya pertandingan hingga berhasil unggul atas Okimoto dengan skor 8-5 di menit-menit awal.

Meski Okimoto terus berusaha memberikan perlawanan untuk mengejar ketertinggalan, Jojo tetap mampu mencapai interval gim kedua lebih dulu dengan keunggulan 11-9. Tunggal putra nomor satu Indonesia tersebut kemudian terus memperlebar jarak keunggulannya menjadi 15-12.

 

