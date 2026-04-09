Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Fajar/Fikri dan Faathir/Devin Lolos Delapan Besar

NINGBO – Hasil 16 besar Badminton Asia Championships 2026 yang melibatkan dua wakil Indonesia sudah diketahui. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi sukses mengunci tiket ke delapan besar.

Dua pertandingan itu berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China pada Kamis (9/4/2026) sore WIB. Kedua ganda putra Indonesia itu bermain solid untuk memenangkan laga.

Dimulai dari Fajar/Fikri yang sukses mengalahkan wakil China, Chen Bo Yang/Liu Yi. Faathir/Devin menyusul dengan susah payah menumbangkan wakil Thailand, Chaloempon Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-Nga.

Fajar/Fikri berhasil merebut tiket babak delapan besar dengan kemenangan impresif. Melawan wakil China yang bermain cepat, keduanya menang dalam dua gim langsung.

Pada gim pertama, Fajar/Fikri sukses menang dengan skor 21-17. Kemudian pada gim kedua, Fajar/Fikri berhasil melewati halang-rintang dengan kemenangan 25-23.