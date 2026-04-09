Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Ganda Campuran Indonesia Kandas, Amri/Nita Tak Berdaya di Hadapan Raksasa China

NINGBO – Sektor ganda campuran Indonesia dipastikan habis tak tersisa pada ajang Badminton Asia Championships (BAC) 2026. Harapan terakhir Merah Putih, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, harus mengakui keunggulan pasangan nomor satu dunia asal China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping, di babak 16 besar melalui kekalahan dua gim langsung dengan skor 10-21 dan 15-21, Kamis (9/4/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Amri/Nita terlihat cukup kesulitan meredam agresivitas serangan Feng/Huang sejak awal gim pertama di Ningbo Olympic Sports Center, Ningbo, China. Ganda campuran Pelatnas PBSI tersebut langsung tertinggal empat angka dengan skor 4-8.

Feng/Huang tampil sangat mendominasi jalannya permainan. Mereka terus mencuri poin demi poin dengan penempatan bola yang sulit dijangkau hingga unggul telak atas Amri/Nita pada interval gim pertama dengan kedudukan 11-5.

Amri/Nita tampak sangat kesulitan untuk keluar dari tekanan bertubi-tubi yang diberikan ganda campuran nomor satu dunia tersebut. Mereka pun tertinggal cukup jauh dari Feng/Huang dengan skor 8-16, hingga akhirnya harus menyerah di gim pertama dengan skor mencolok 10-21.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

Memasuki gim kedua, Amri/Nita sebenarnya sempat memberikan secercah harapan dengan memulai laga sangat baik. Mereka bahkan sempat unggul jauh atas pasangan tuan rumah dengan skor meyakinkan 7-1. Namun, Feng/Huang segera menunjukkan kualitasnya dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 7-7 dalam waktu singkat.

Sayangnya, momentum kebangkitan Amri/Nita terpatahkan hingga mereka harus tertinggal 10-11 pada interval gim kedua. Alih-alih membalikkan keadaan usai jeda, ganda campuran ranking 16 dunia milik Indonesia itu justru semakin tertinggal dari Feng/Huang dengan skor 14-16.