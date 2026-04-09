Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2026: Alwi Farhan Dihentikan Kodai Naraoka

NINGBO – Langkah Alwi Farhan di Badminton Asia Championships 2026 harus terhenti di babak 16 besar. Ia takluk dari Kodai Naraoka 16-21 dan 17-21.

Bermain di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China, Kamis (9/4/2026) sore WIB, Alwi tampil ciamik pada awal pertandingan gim pertama. Tunggal putra kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, itu bermain lepas dan mencetak poin beruntun.

Permainan efektif ini membawa Alwi menjauh. Pada jeda interval gim pertama, ia berhasil mengungguli Kodai Naraoka dengan skor meyakinkan 11-8.

Setelah rehat, Alwi justru kehilangan momentum terbaiknya. Tunggal putra berusia 20 tahun itu kehilangan banyak poin. Naraoka terpantau nyaman mengontrol permainan.

Akhirnya, Naraoka berhasil membalikkan keadaan menjelang akhir pertandingan. Tunggal putra Jepang itu sukses menyegel kemenangan dengan skor 21-16.