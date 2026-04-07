Kisah Ratu Bulu Tangkis An Se Young, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Ternyata Belum Pernah Juara Asia

KISAH An Se Young menarik diulas. Ratu bulu tangkis dunia peraih medali emas Olimpiade ini ternyata belum pernah menyabet status sebagai juara Badminton Asia Championships atau Kejuaraan Asia.

Karena itu, An Se Young tentunya usung misi juara di Badminton Asia Championships 2026 ini. Akankah koleksi gelarnya menjadi lengkap setelah tampil apik di ajang bergengsi yang berlangsung mulai hari ini tersebut?

1. Peraih Medali Emas Olimpiade

Ya, jika membicarakan nama An Se Young, deretan prestasi akan mengiringinya. Dia sukses besar di usia yang masih begitu muda, yakni baru 24 tahun saat ini.

An Se Young bahkan sudah berhasil meraih medali emas Olimpiade. Pencapaian manis itu diukir tunggal putri asal Korea Selatan tersebut di Olimpiade Paris 2024. Dia memastikan medali emas usai kalahkan He Bingjao dari China dengan skor 21-13 dan 21-16.

Selain itu, An Se Young juga telah berhasil meraih gelar juara dunia pada 2023. Dia memastikan diri naik podium tertinggi usai kalahkan Carolina Marin (Spanyol) di final dengan skor 21-12 dan 21-10. Ini jadi gelar juara perdananya usai meraih medali perin

Banyak gelar juara bergengsi juga yang diraih An Se Young di BWF World Tour. Pada tahun ini saja, dia sudah merebut gelar di Malaysia Open dan India Open. Pada ajang All England 2026, An Se Young nyaris merebut gelar juara. Namun, dia harus puas jadi runner-up usai ditahan Wang Zhiyi di final dengan skor 15-21 dan 19-21.