Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Aya Ohori, Berpeluang Comeback Duet dengan sang Suami Ong Yew Sin

KISAH pebulu tangkis supercantik, Aya Ohori, menarik diulas. Dia berpeluang comeback usai putuskan pensiun pada akhir tahun 2024.

Dikabarkan, Aya Ohori berpotensi comeback karena bakal berduet dengan sang suami, Ong Yew Sin. Jika benar terjadi, Aya akan banting setir dari pemain tunggal putri jadi ke ganda campuran.

1. Berpeluang Comeback

Diketahui, Aya Ohori pernah jadi salah satu pemain andalan Jepang di sektor tunggal putri. Dia bahkan pernah menduduki peringkat 7 dunia sebagai posisi tertinggi dalam kariernya. Hal itu terjadi pada Desember 2024.

Selama kariernya, Aya Ohori pun berhasil merebut sejumlah gelar juara. Di antaranya, dia jadi juara Thailand Masters 2024 dan Australia Open 2024.

Namun, pada akhir musim 2024, keputusan besar diambil Aya. Dia putuskan gantung raket di usia ke-28 tahun. Keputusan itu disayangkan sejumlah pihak karena sejatinya penampilan Aya tengah on fire.

Tetapi kini, kabar baik datang dari Aya Ohori. Dia dikabarkan berpeluang comeback untuk berduet dengan pemain Malaysia, Ong Yew Sin. Diketahui, Ong Yew Sin juga berstatus suami dari Aya Ohori. Mereka resmi menikah pada Juni 2025.