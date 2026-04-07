Hasil Badminton Asia Championships 2026: Thalita Ramadhani Libas Wakil Macau di Kualifikasi

NINGBO – Tunggal putri Indonesia, Thalita Ramadhani Wiryawan, mengawali langkahnya dengan gemilang pada babak kualifikasi Badminton Asia Championships (BAC) 2026, Selasa (7/4/2026) pagi WIB. Menghadapi wakil Macau, Pui Chi Wa, di laga perdana Grup B, Thalita sukses meraih kemenangan meyakinkan lewat permainan dua gim langsung dengan skor telak 21-8 dan 21-12.

Jalannya Pertandingan

Thalita tampil menyengat pada laga yang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center, Ningbo, China. Pemain yang datang sebagai unggulan kedua di babak kualifikasi itu langsung tancap gas sejak awal laga dengan keunggulan telak 8-1 atas Pui Chi Wa.

Poin demi poin terus dicuri oleh tunggal putri Pelatnas Cipayung tersebut tanpa perlawanan berarti. Alhasil, Thalita berhasil memimpin jauh pada interval gim pertama dengan skor mencolok 11-2 atas Pui Chi Wa.

Usai jeda, Pui Chi Wa masih kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan oleh wakil Merah Putih. Thalita yang terus konsisten mencuri angka pada akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan sangat telak 21-8.

Thalita Ramadhani Wiryawan (Foto: X/@INABadminton)

Memasuki gim kedua, Thalita kembali menunjukkan dominasi permainannya di atas lapangan. Ia secara luar biasa mencuri delapan angka beruntun sehingga unggul cepat 8-0, yang membuat Pui Chi Wa benar-benar dibuat tak berkutik oleh serangannya.

Thalita pun kembali memimpin interval gim kedua dengan skor sempurna 11-0. Selepas jeda, Pui Chi Wa akhirnya mampu mencuri poin untuk memperkecil ketertinggalan, meski posisinya masih terpaut jauh dalam skor 5-12.