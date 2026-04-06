Kisah Romantis Lindswell Kwok, Ratu Wushu Supercantik Indonesia yang Menikah dengan Pendekar Wushu

KISAH romantis Lindswell Kwok menarik untuk diulas. Sebab, ratu wushu supercantik Indonesia itu memilih menikah dengan pendekar wushu!

Lindswell bisa dibilang legenda di dunia wushu Indonesia. Tidak terhitung sudah deretan gelar juara dan medali yang pernah diraih perempuan kelahiran Sumatera Utara tersebut.

Betapa tidak, Lindswell lima kali juara dunia wushu. Ia juga pernah merebut medali emas di World Games 2013, ajang multievent untuk cabor-cabor yang tidak masuk dalam Olimpiade.

1. Kehidupan Pribadi Lindswell Kwok

Kehebatan Lindswell di wushu benar-benar sulit ditandingi terutama di Asia. Selain prestasi, kehidupan pribadinya juga cukup menarik.

Sebetulnya, Lindswell bukanlah atlet yang kerap mengumbar privasinya di publik. Namun, ia diketahui menjalin hubungan kasih dengan sesama pendekar wushu yakni Achmad Hulaefi.

Pria asal Jakarta itu juga punya prestasi yang tidak main-main. Hulaefi yang merupakan spesialis nomor taolu, pernah meraih dua emas di kejuaraan dunia nomor tersebut pada 2016.