Kisah Mualaf Lindswell Kwok, Temukan Hidayah di Balik Gemerlap Emas Wushu Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |19:01 WIB
Kisah Mualaf Lindswell Kwok, Temukan Hidayah di Balik Gemerlap Emas Wushu Dunia
Legenda Wushu Indonesia, Lindswell Kwok. (Foto: Instagram/lindswell_k)
NAMA Lindswell Kwok telah lama terpahat sebagai legenda hidup wushu Indonesia. Dikenal dengan julukan Ratu Wushu Asia, perempuan asal Sumatra Utara ini memiliki rekam jejak prestasi yang mencengangkan, termasuk lima gelar juara dunia dan medali emas di World Games 2013.

Namun, di balik kelincahan jurus-jurusnya, tersimpan sebuah perjalanan batin yang tenang namun pasti menuju sebuah keyakinan baru. Puncaknya terjadi pada Asian Games 2018 di Jakarta, di mana ia menutup karier profesionalnya dengan medali emas yang emosional sebelum akhirnya memutuskan untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya, yakni memeluk agama Islam.

1. Panggilan Hati

Banyak yang menduga keputusan Lindswell memeluk agama Islam pada akhir 2018 dipicu oleh hubungannya dengan Achmad Hulaefi, sesama atlet wushu nasional yang kini menjadi suaminya. Namun, Lindswell menepis anggapan tersebut. Ketertarikannya pada Islam justru bermula jauh sebelumnya, tepatnya pada tahun 2015.

Semuanya berawal dari rasa ingin tahu yang muncul saat ia melihat ketenangan rekan sesama atlet ketika sedang menunaikan ibadah sholat. Pengalaman sederhana di sudut tempat latihan itulah yang memantik semangatnya untuk mulai mendalami ajaran Islam.

Selama beberapa tahun, Lindswell belajar secara perlahan hingga akhirnya mantap mengucapkan dua kalimat syahadat usai memenuhi janjinya untuk memberikan emas terakhir bagi Indonesia di turnamen Asian Games.

Lindswell Kwok
Lindswell Kwok

2. Dedikasi Tanpa Henti

Setelah memutuskan pensiun dan berhijab, Lindswell kini lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai ibu rumah tangga dengan kehadiran tiga putra di tengah keluarga kecilnya. Meski tak lagi bertanding di bawah lampu sorot arena, dedikasinya terhadap dunia wushu tidak pernah benar-benar padam.

 

