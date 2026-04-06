Jorge Martin Bangkit di MotoGP 2026, Oscar Haro: Jika Tak Cedera Pasti Repotkan Marc Marquez Juara Musim Lalu!

PEMBALAP Aprilia Racing, Jorge Martin, bangkit di MotoGP 2026. Performa apiknya pun turut menyita perhatian mantan bos tim LCR Honda, Oscar Haro.

Haro bahkan sampai berspekulasi kalau Martin bisa menunda gelar juara Marc Marquez musim lalu jika tidak diterpa badai cedera. Kini, Martin yang sudah pulih cedera bahkan sudah 2 kali naik podium.

1. Tampil Menggebrak

Setelah menjalani musim buruk pada MotoGP 2025, Martin secara mengejutkan berhasil menggebrak kompetisi musim ini. Pembalap berjuluk Martinator itu menunjukkan performa yang sangat kuat, bahkan sempat menguasai puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2026.

Martinator berhasil mencatat dua podium balapan utama dari tiga seri balapan awal MotoGP 2026. Martin finis merebut podium kedua secara beruntun dalam seri balapan MotoGP Brasil dan Amerika Serikat 2026. Penampilan impresifnya itu juga tak luput dari motor Aprilia RS-GP.

2. Soroti Perhatian ke Jorge Martin

Haro menyebut, perhatian media saat ini tertuju pada Marquez yang belum meraih podium di tiga seri balapan. Sementara performa gemilang Martin, hampir tidak disorot.

“Tekanan media terhadap Marc Marquez begitu besar sehingga Jorge Martín tidak mendapat perhatian yang seharusnya,” kata Haro, dipetik dari Motosan, Senin (6/4/2026).