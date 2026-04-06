Bukan Marco Bezzecchi, Jorge Martin yang Ancam Marc Marquez di MotoGP 2026!

MANTAN Bos Tim LCR Honda, Oscar Haro, menilai pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, bakal menjadi momok Marc Marquez di MotoGP 2026. Hal itu menandakan persaingan MotoGP 2026 akan sangat ketat, tidak seperti tahun lalu.

Marc Marquez yang merupakan pembalap Ducati Lenovo berstatus juara bertahan MotoGP. Namun, rider 33 tahun itu belum naik podium sampai seri ketiga musim ini. Di saat bersamaan, Jorge Martin sudah dua kali naik podium.

Di klasemen sementara MotoGP 2026, The Martinator -julukan Jorge Martin- duduk di posisi dua klasemen dengan 77 angka, tertinggal empat poin dari sang rekan setim, Macro Bezzecchi, di puncak. Sementara itu, Marc Marquez tertahan di posisi lima klasemen dengan 45 angka.

1. Persaingan MotoGP 2026 Lebih Berwarna

Oscar Haro mengatakan Jorge Martin merupakan sosok pembalap yang akan merepotkan Marc Marquez. Ia menilai persaingan ajang balapan dunia itu akan lebih berwarna musim ini

"Jika ada seseorang yang bisa menghadapi Marc Marquez di atas Ducati, itu adalah Jorge Martín," kata Oscar Haro, Okezone mengutip dari Motosan, Senin (6/4/2026).

2. Pengalaman Jorge Martin Juara MotoGP

Ia mengatakan dari segi popularitas Jorge Martin jauh tertinggal dari Marc Marquez. Hal itu membuat Jorge Martin tidak mendapatkan banyak sorotan layaknya The Baby Alien -julukan Marc Marquez.