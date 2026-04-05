Duet Marc Marquez–Pedro Acosta Bakal Jadi Alain Prost-Ayrton Senna di MotoGP

KABAR Ducati Lenovo ingin menduetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta di MotoGP 2027 membuat Jonathan Rea sangat antusias. Lima kali juara dunia Superbike itu yakin keduanya akan seperti Alain Prost – Ayrton Senna di F1.

Kontrak Marquez dan Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo akan habis pada penghujung MotoGP 2026. Hal serupa juga terjadi pada Pedro Acosta di Red Bull KTM.

Isu yang berkembang mengatakan, Ducati Corse sudah memilih Acosta sebagai pembalapnya di tahun depan. Di saat bersamaan, mereka bekerja keras untuk membujuk Marquez segera tanda tangan kontrak baru.

Besar kemungkinan, Marquez dan Acosta akan berduet di Ducati Lenovo pada MotoGP 2027. Sedangkan, Bagnaia merapat ke Aprilia Racing untuk berpasangan dengan sobat kentalnya Marco Bezzecchi.

Kabar tersebut sudah membuat Rea cukup antusias. Ia memuji Acosta sebagai pembalap yang kompetitif. Menurutnya, El Tiburon de Mazarron bahkan sudah terlihat seperti pembalap tim Ducati saat ini.

“Acosta adalah pembalap yang sangat luar biasa. Dia selalu bisa kompetitif dan saya sangat menyukai pendekatannya (terhadap balapan). Dia sudah seperti pembalap tim Ducati saat ini,” kata Rea, dinukil dari Motosan, Minggu (5/4/2026).